Již zítra za soumraku budou lidé v České Lípě obdivovat Křišťálový hrad. V pátek 24. září totiž bude na hradě Lipý slavnostní vernisáží v 18.30 zahájena výstava uměleckého skla Křišťálový hrad. Potrvá až do 23. října.

Starobylé hradby a gotické sklepení hradu Lipý ozdobí desítky artefaktů z dílny sklářského mistra Jiřího Pačinka z Kunratic u Cvikova. Ve čtvrtek ještě pokračovala instalace uměleckých děl - na nádvoří, hradbách, hradních sklepeních i v panských pokojích nad vstupní bránou hradu. Při slavnostní vernisáži návštěvníci budou vnímat nejen krásu objektů z barevných či křišťálového skla, ale uvidí v areálu hradu i světelné efekty.

„Uměleckého skláře Jiřího Pačinka znám již léta a vždy jsem jeho práci upřímně obdivovala. Co dokáže se svým týmem ve sklárně v Kunraticích vytvořit, je neuvěřitelné. Nikdy jsme však neměli příležitost spolupracovat na společném projektu. Podařilo se to až nyní a jsem za to upřímně ráda. Nová, ojedinělá výstava je výjimečná, nemá v České Lípě obdoby,“ uvedla starostka České Lípy Jitka Volfová.

Díla budou tematicky i velikostně různorodá, například ve sklepeních najdou lidé čerty i anděly a zároveň také díla odkazující na bohatou hrnčířskou tradici České Lípy. Ve sklepení budou díla vyrobena ze speciálního uranového skla a budou zářit do noci díky speciálním světlům z dílny českolipské firmy Modus, která je partnerem celé akce. Po vernisáži, která je pro širokou veřejnost zdarma, bude výstava přístupná v rámci prohlídky vodního hradu Lipý. Výjimku budou mít jen návštěvníci novoborského Mezinárodního sklářského sympozia, protože výstava patří k doprovodnému programu této významné akce.

V sobotu a neděli 2. října a 3. října bude výstava opět přístupná zdarma.

„Spolupráce s městem Česká Lípa si moc vážím. Bylo by hezké, kdybychom v České Lípě založili novou tradici a každý rok se zde nějaká sklářská akce uspořádala. Českou Lípu si sice mnozí se sklem úplně nespojují, ale i přesto město určitě patří do sklářského regionu, působí zde mnoho šikovných sklářů. Za sebe věřím, že se výstava bude lidem líbit,“ doplnil umělecký sklář Jiří Pačinek.