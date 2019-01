Krmíte ptáčky? I v Libereckém kraji se můžete zapojit do výzkumu

Liberecký kraj – Sypete ptákům do krmítka? Pozorujete, kolik přiletí sýkorek, kosů či dlasků? Pak se můžete zapojit do prvního ročníku celostátní akce České ornitologické společnosti s názvem Sčítání v krmítkách. Pomůžete tak získat přehled o tom, jací ptáci v Česku zimují. „Čím víc lidí se zapojí, tím lépe. Pomůže nám to zjistit druhovou pestrost, počet ptáků i místa, kde u nás přezimují,“ přiblížil Martin Pudil z České ornitologické společnosti (ČOS).

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Podrobné instrukce lidé najdou na webu ČOS. „Pro pohodlnější zápis pozorování jsme připravili pomocný sčítací arch s kresbami nejčastějších hostů na krmítku. Pomůže s určováním ptáků a průběžným zapisováním údajů," vysvětlila koordinátorka projektu Dita Hořáková. „Důležité je, aby se lidé přesně drželi metodiky. Jen tak může mít pozorování význam," upozornil Martin Pudil, jinak také zoolog Severočeského muzea v Liberci. HLAVNĚ SÝKORKY Podle Pudila projevili velký zájem i lidé na Liberecku. „Ohlas je velký, hlásila se už spousta lidí," potvrdil. V kraji se podle něj nejčastěji vyskytují různé typy sýkorek. „Kromě nejznámější koňadry jsou to i modřinky, objevit se mohou i sýkory parukářky," popsal ornitolog. Z dalších je to třeba zvonek či brhlík. Méně je v krmítkách k vidění dlask, strakapoud, stehlík či sojka. „Ti jsou mnohem opatrnější a méně důvěřiví," vysvětlil Pudil. Jedním z nejčastějších návštěvníků krmítek v zahradách, na balkonech či oknech je naopak kos. „To jsou městští usedlíci," dodává Pudil, podle kterého se těm zdejším zatím vyhýbá virové onemocnění, jež zdecimovalo kosí populaci ve středních Čechách i v okolí Prahy. „Tady jsme toto onemocnění zatím nezaznamenali. Může se ale stát, že nákazu přinesou tažní kosi, kteří na zimu odlétají do Středomoří," upozornil Pudil. Vyloučil, že by šlo o onemocnění, které se přenáší na jiné ptačí druhy, na savce nebo na člověka. JAK POZOROVAT? Sčítat mohou lidé po dobu jedné zvolené hodiny. „U každého pozorovaného druhu zapisujeme pouze nejvyšší počet současně spatřených jedinců," vysvětluje Hořáková. To podle ní znamená, že pokud zpozorujeme tři sýkory modřinky a za chvíli je jich šest, zapíše se v archu šestka. Brát v úvahu bychom měli všechny ptáky, které během sčítací hodiny spatříme, ať už přistáli na krmítku nebo jen prolétli kolem. Nasbíraná data mohou účastníci projektu odesílat elektronicky nebo poštou do 15. ledna.

Autor: Jana Švecová