Městské kino začne promítat sice s omezeným počtem sedadel, kdy kapacita bude 68 míst, a za zpřísněných hygienických podmínek, zato ale s cenou vstupenky za sympatických sto korun. Pro první dny kino do programu zařadilo české filmy, včetně dokumentu o sexuálních lovcích dětí na internetu V síti, nebo úspěšnou animovanou pohádku pro celou rodinu Frčíme. Forma týdenních programů bude do konce května.

V upraveném režimu bude možné od 12. května navštívit Sklářské muzeum v Novém Boru. To bude mít do konce května otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hodin. Sklářské muzeum láká návštěvníky na novou výstavu Sklo Vladimíra Kleina k jeho životnímu jubileu. Stálou expozici rozšířily nové exponáty, mezi nimi je například exponát roku 2020 Tentaculum Karolíny Kopřivové, který byl vytvořený během IGS 2018. Rovněž je doplněný sortiment v muzejní prodejně. O víkendu 16. a 17. května bude možné navštívit Sklářské muzeum zdarma v rámci Mezinárodního dne muzeí, který připadá na 18. května.