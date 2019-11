Jak informovala mluvčí města Kristýna Kňákal Brožová, zpracovatelem projektové dokumentace bude tým architektů Jiří Suchomel, Jiří Janďourek a Jana Medlíková. „Jedná se o tentýž tým, který v loňském roce zpracoval architektonickou studii na rekonstrukci kulturního domu. Architekt Jiří Suchomel navíc podobu budovy kulturního domu před více než třiceti lety navrhl,“ upřesnila Kňákal Brožová s tím, že dokumentaci zpracují architekti za cenu téměř 900 tisíc korun. „Rekonstrukce vstupu bude mít zcela jistě vliv na celkový vzhled budovy, navíc je nutné, aby proběhla v souladu s architektonickou studií. Proto jsme oslovili tento tým architektů, aby projektovou dokumentaci zpracoval,“ prohlásila starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO).

Architekti dokumentaci zpracují v krátkém termínu a za cenu, která odpovídá ceně obvyklé. „Jsem ráda, že vstup do kulturního domu zvelebíme, protože kromě toho, že je celý prostor vstupu ve špatném technickém stavu, nepůsobí příliš dobře na návštěvníky. Ale to se snad brzy změní,“ dodala Volfová.

V rámci rekonstrukce, jejíž náklady město odhaduje na 10 milionů korun, se tak vymění oboje vstupní dveře, zrekonstruuje zádveří, prostor pokladny a také sociální zařízení včetně rozvodů v přízemí.

Rekonstrukcí by měl projít i prostor před samotným vstupem do KD Crystal. Součástí úprav by mělo být také zlepšení výměny vzduchu ve velkém sále kulturního domu při konání koncertů a plesů a oprava střechy.

Na podzim příštího roku by město rádo zahájilo dlouho očekávanou rekonstrukci Jiráskova divadla, v současné době se připravuje prováděcí projektová dokumentace pro výběr zhotovitele. Rekonstrukce vstupu do KD Crystal by měla být hotová ještě před zahájením rekonstrukce divadla.

Rekonstrukce divadelní scény

Opravy a zlepšení Crystalu chce vedení radnice stihnout tak, aby na podzim roku 2020 byly práce hotové a v tomto termínu pak plánuje zahájit dlouho očekávanou rekonstrukci divadelní scény. „Všechny kroky musíme vymyslet tak, abychom neohrozili chod zařízení,“ doplnila Jitka Volfová.

„Jsme moc rádi, že rekonstrukce Jiráskova divadla a úpravy Kulturního domu Crystal jsou tak blízko, že je vedení města řeší neodkladně. Jsme připraveni při rekonstrukci Jiráskova divadla zajistit kvalitní divadelní představení v prostorách KD Crystal, což už máme vyzkoušené,“ sdělila nedávno Deníku ředitelka organizace Kultura Česká Lípa Tereza Vraná. Jak uvedla, stavební úpravy kulturního domu by se měly pravděpodobně obejít bez výraznějšího omezení v provozu zařízení. „Vstupní dveře jsou v současné době v havarijním stavu, kdy jedna polovina je z tohoto důvodu absolutně uzavřena už mnoho let,“ řekla Vraná.

Kulturní dům Crystal stojí od 80. let 20. století pod bývalým augustiniánským klášterem, kde sídlí Vlastivědné muzeum a galerie Česká Lípa. Architektonicky jde zajímavou stavbu. Z dobových dokumentů vyplynulo, že v éře socialismu měl hlavní sál především posloužit konání okresních konferencí Komunistické strany Československa. Jeho údržba i energetická náročnost město zatěžuje. Na velkou přestavbu Crystalu by bylo potřeba najít zhruba 400 milionů korun.