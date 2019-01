Liberecký kraj - Mistrovství světa v klasickém lyžování MS Liberec 2009 sice nebude patřit u nového lídra KDU–ČSL za Liberecký kraj Romana Kumpošta k hlavním tématům předvolebního klání, nicméně bývalý předseda organizačního výboru mistrovství připustil, že se bude o vyúčtování lyžařského klání v případě úspěchu ve volbách do sněmovny zajímat.

Roman Kumpošt povede KDU – ČSL do říjnových voleb jako jednička na kandidátce za Liberecký kraj. Na snímku s předsedou strany Cyrilem Zapletalem. | Foto: Deník/Jan Škvára

„Nechápu, jak to, že tolik měsíců po skončení mistrovství ještě není vyúčtování uzavřené. Současně je pro mne dost nepochopitelné, že obrovská suma, o keterou byl navýšen rozpočet MS 2009 v prosinci přdchozího roku, najednou v březnu nestačila,“ poznamenal Roman Kumpošt, kterého u kormidla organizačního výboru před bezmála 2 roky nahradila z vůle ministerstva školství Kateřina Neumannová.

Jak doplnil Roman Kumpošt, jestliže se mu podaří dostat v předčasných říjnových volbách do poslanecké sněmovny, pokusí se vyvolat prověřování dluhů, které i přes více než dvoumiliardovou dataci od státu, Libereckého kraje a města Liberce po MS 2009 zbyly.

Lídra představil Cyril Svoboda

„Za hospodaření nesou odpovědnost Svaz lyžařů a Liberecký kraj. Tyto by měly spolu s městem Libercem usilovat o to, aby se závěrečné vyúčtování co nejvíc urychlilo. Teprve potom, až bude vyúčtování uzavřené, je totiž možné se podívat na to, jestli některé peníze nebyly vložené někam, kam být vložené neměly,“ zdůraznil Kumpošt.

Roman Kumpošt nahradil na kandidátce předchozího lídra Kamila Jana Svobodu, současného libereckého zastupitele. Svoboda tak klesl o jednu příčku na druhé místo. „Moje pocity jsou smíšené. Těšil jsem se na tu výzvu, se kterou bych se jako jednička musel poprat. Na druhou stranu jsem ale rád, že jsme sehnali takovou osobnost, jakou je Roman Kumpošt. Reklamní kampaň povedu ale stejným způsobem, jako bych byl jedničkou na kandidátce,“ prozradil Kamil Jan Svoboda.

Představit nového lídra za kraj do voleb přijel do Liberce také předseda strany Cyril Svoboda. „Recept na to, jak získat v Libereckém kraji více voličů, než jsme měli v minulosti, jsme předložili. Dohodli jsme se s Evropskou demokratickou stranou o vzájemné podpoře, dále se snažíme přinést voličům silná témata, jimž se chceme věnovat, a nakonec jsme jako jedničku získali Romana Kumpošta. Je to silná osobnost, která by mohla přilákat zájem voličů,“ zdůraznil Cyril Svoboda.