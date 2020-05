„Stálou expozici sice běžně v zimě čistíme,a le tentokrát byl čas i popřemýšlet a expozici obměnit o nové exponáty, které muzeum získalo během posledních let darem nebo koupí,” sdělila Nela Buriánková, která se stará o propagaci muzea. Jak upřesnila, novinkou v expozici se například stal i letošní exponát roku Tentaculum od výtvarnice Karolíny Kopřivové. Časový prostor byl i na větší úklid depozitáře. Muzeum kvůli koronaviru upravilo také svůj plán výstav a akcí pro tento rok.

„Všechny termíny se musely posunout. Jinak by výstavu pana Vladimíra Kleina skoro nikdo do neděle 24. května neviděl,” řekla Buriánková. Pracovnice muzea se zaměřily rovněž na soupis potřebných oprav a úprav v muzeu, které by bylo v budoucnu potřeba udělat.

„Od loňského stěhování archivu ze sousední, nyní rekonstruované budovy, do bývalých prostor muzejního depozitáře, totiž nebyl tolik čas, vše roztřídit a znovu přehledně a tematicky uspořádat,” zmínila Buriánková. Jak uvedla, během času karantény a nouzového stavu se výrazně zvýšil zájem badatelů, kteří se na kurátorky obraceli s nejrůznějšími dotazy.

„Badatelé měli určitě více času bádat, ale i běžný člověk se více začal zajímat, co za poklady má doma a nebo pátrat v rodinné historii,” řekla Buriánková. Podle ní bude nepochybně největším „lákadlem” letošního roku připravovaná výstava k 150 letům založení Sklářské školy v Novém Boru. Půjde o shrnutí vývoje a tvorby školy od jejích počátků až po současnost. „Exponáty ze sklářské školy jsou opravdu nádherné a originální, takže se mají návštěvníci určitě na co těšit. Přesunuta je ale z léta na podzim. Doufáme, že další změny v letošním programu už nebudou nutné,” dodala Nela Buriánková.

Sklářské muzeum je otevřeno od úterý 12. 5. každý den kromě pondělí od 10 do 16 hodin. V rámci Mezinárodního dne muzeí 18. května je pro návštěvníky připraven víkend se vstupem zdarma a to v sobotu a v neděli 16. a 17. května.

Nový kalendář akcí Sklářského muzea v Novém Boru

VLADIMIR KLEIN

12. 5. – 23. 8. 2020

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ

18. 5. 2020

150LET SKLÁŘSKÉ ŠKOLY V NOVÉM BORU

26. 9. - 31. 1. 2021

EHD- DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

12. - 20. 9. 2020

VÍKEND KŘIŠŤÁLOVÉHO ÚDOLÍ

7. – 8. 11. 2020

VÁNOCE V MUZEU

12. – 13. 12. 2020