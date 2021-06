Studenti se seznámili nejen s technickými znalostmi nastavení fotoaparátu, ale v praxi si názorně vyzkoušeli pravidlo zlatého řezu, zachycení pohybu nebo základní pravidla pro nafocení portrétu.

„Doufám, že se zkušenostmi z kurzu si z dovolené nepřivezou fotky, kde z hlavy čouhá pouliční osvětlení nebo jim přijde automatické lehnout si na zem, pokud by to znamenalo získat dobrý záběr,“ říká vedoucí praxe Vítek Černý, profesionální fotograf, který 13 let fotí nejen pro zpravodajská media, jako je například Deník, ale i pro města, firmy, sportovní kluby, kulturní společnosti, ale také soukromou klientelu.