Zdroj: Deník„Nehodlali jsme ohrozit staré klienty a zároveň jsme chtěli předejít problému, který by mohl nastat v případě, že by bylo rozhodnuto o uzavření zařízení,“ vysvětlila vedoucí správního odboru radnice v České Lípě Petra Dolečková.

Podle ředitelky Sociálních služeb města Česká Lípa Jany Skálové byli někteří obyvatelé domova zaskočeni, že volební okrsek v budově není. „Po vysvětlení, že je to z důvodu prevence, pochopili a uznali, že je to dobře, a o to více uvítali možnost, že za nimi přišli členové volební komise s přenosnou volební schránkou,“ sdělila ředitelka.

Příprava byla náročná na čas, než pečovatelky jednotlivým obyvatelům vše vysvětlily: o jaké volby jde, jaké jsou podmínky, jak se volí a že lze volit i doma. V Domově pro seniory, kde je čtyřiadvacetihodinová péče, komunikovala sociální pracovnice s každým klientem o jeho zájmu volit. „Jejich reakce byly různé. Někteří zcela bez zájmu, někteří si dělali starosti, že neví, koho volit, neboť neznají dotyčné kandidáty. Jiní klienti brali i tyto volby jako svoji občanskou povinnost, protože chodili volit celý život,“ popsala Jana Skálová.

Sociální pracovnice zařizovala volební průkazy a domlouvala se s volební komisí na datu a čase, kdy se sejdou, protože klienty obcházela spolu s komisí i ona.

Také v mimoňském Domě seniorů se volby odehrály v poklidu a za klienty přišli komisaři s volební schránkou. Celkem se zde voleb zúčastnilo 25 klientů. „Někteří se rozhodovali sami, komu dají svůj hlas, další svůj názor konzultovali se svými rodinami. Někteří svou volební účast vnímali jako občanskou povinnost, jiní se na volební komisi vyloženě těšili,“ potvrdila sociální pracovnice Petra Blažková.

Mezi hlasujícími nechyběla ani Anastázie Lorencová, která nedávno oslavila 100. narozeniny. Prý měla jasno, koho volit. „Je velký pamětník. Říká, že stará doba se už nevrátí, vybírá podle dnešní doby, co se povídá, co slyší, ale dělá si vlastní závěry. Volby nikdy nevynechala, myslí si, že je potřeba volit, že je to tak správné,“ sdělila Vilemína Kusá, vedoucí sociální pracovnice Sociálních služeb města Mimoň.

Sváteční událost

Podobně se volbám věnovali také v Domově pro seniory v Doksech. I zde proběhly formou návštěvy členů volební komise přímo v domově s ohledem na všechna platná opatření a především s důrazem na ochranu zdraví starých lidí. „Domluvili jsme si termín, přesné místo umístění urny a členové komise přišli v ochranných pomůckách,“ poznamenala ředitelka organizace Klára Říhová.

Jak ocenila, na samotný akt volby se část obyvatel domova velice těšila. „Přijímali volby jako společenskou událost, vytržení z každodenní reality. Svátečně se oblékli a byli upřímně rádi, že jdou svobodně volit,“ podotkla Říhová.