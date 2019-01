Českolipsko - Zavést elektronickou evidenci tržeb se jim nevyplatí, raději proto zavírají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Elektronická evidence tržeb má první oběti. Někteří podnikatelé kvůli této zákonné povinnosti končí, jiní jsou již nyní připraveni. Podle ředitele Finančního úřadu pro Liberecký kraj Ivana Škody by v Libereckém kraji mělo od prosince elektronicky evidovat tržby zhruba 3000 subjektů.

Povinná elektronická evidence tržeb (EET) se týká hlavně restaurací a hotelů, připravili se na ni ale i na Technické univerzitě v Liberci. Některé podniky, zejména malé venkovské hospůdky ale zřejmě raději podnikání ukončí. „U nás na vsi bylo vždy několik hospod, teď budou minimálně tři zavírat, je to škoda. Na pivo už půjdeme jen tam, kde budou mít nové pokladny," uvádí Lenka z Valteřic u Žandova.

Ředitel Pivovaru Hols Vratislavice Petr Hostaš odhaduje, že v souvislosti s přechodem na EET může pivovar přijít o 10 až 15 procent odběratelů. „Zejména malé hospody na vesnicích, kterých máme hodně, chtějí skončit. Někteří o tom zatím jen mluví, jinde už ale přestávají objednávat pivo. Kolik jich reálně ubude, uvidíme až v prosinci," řekl. Také někteří odběratelé Pivovaru Svijany se už novinkou nechtějí zabývat a plánují s podnikáním skončit. „Jde o několik desítek našich odběratelů," řekla mluvčí pivovaru Petra Winklerová.

Likvidace drobných živnostníků, kteří zejména na venkově zajišťují chod hospod nebo restaurací, malých obchodů či služeb, se obává i Liberecký kraj. Proto už v červenci připravil návrh novely zákona, kterou chtěl omezit povinnost EET jen na měsíční plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Návrh ale nezískal podporu vlády.

V minulém týdnu však přišel sám ministr financí Andrej Babiš (ANO) s návrhem vyjmout z evidence podnikatele, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250.000 korun. „U nás končí například servis pil, křovinořezů a tak podobně, Husqvarna v Oboře. Dělá to tam starší pán před důchodem, který už si nechce komplikovat život a investice už by se mu asi ani nevrátila," říká Vojta Heier z Obory u Doks.

Lidé na Českolipsku si stěžují, že kvůli zákonu skončí mnoho malých podnikatelů, nebo se například zavírají některé prodejny pekáren, protože by se majitelům nevyplatilo do každé z prodejen zavádět internet a nakupovat pokladny či programy. „Mě to přijde strašný, že je někdo nucený ukončit své podnikání, dal do toho spoustu času, peněz a energie. Ani nemluvím o tom, že dal práci dalším lidem, za které platil nemalé odvody, zaučoval je, mrzí mě, že bude konec malým podnikatelům," uvádí podnikatelka z České Lípy.

Problém cítí i zaměstnanci ve velkých disko klubech. „Jsme s tím smíření, ale nedokážu si představit, jak moc se prodlouží doba, kdy host čeká na svůj lístek z pokladny. Když mám u baru někdy i dvacet lidí najednou, tak jsou nervózní, že musí čekat, teď si pravděpodobně budou muset počkat ještě déle, když budu muset vše naťukat do nové pokladny," zamýšlí se barmanka Lucie.

EET bude v ostrém provozu spuštěna 1. prosince pro hotely a restaurace a v celém Česku by se měla týkat zhruba 40.000 podnikatelů. „O autentizační údaje požádalo do 23. listopadu celkem 2676 daňových subjektů místně příslušných k Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj," sdělil Škoda, ředitel finančního úřadu Libereckého kraje. Úřad podle něj vyřídil 2018 žádostí. Podnikatelé ale mohou podat žádost o autentizační údaje i u jiných finančních úřadů.

Na EET se nepřipravují jen restaurace a hotely, ale také třeba Technická univerzita v Liberci, která zajišťuje stravování pro několik tisíc studentů a zaměstnanců. „Do upgradu systému tak, aby vyhovoval odesílání dat EET, jsme investovali 1,2 milionu korun. Spadat by do toho měla nejen menza, ale i koleje," řekla mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.

Zatím ale univerzita stejně jako vysoké školy v Brně a Plzni čeká na vyjádření Generálního finančního ředitelství, zda se jich EET bude týkat. „Jde o to, že pokud doplňková činnost nepřesahuje pět procent celkového obratu, nemusíme EET zavádět," vysvětlila. Bude ale podle ní záležet na tom, co všechno bude muset škola do doplňkové činnosti zahrnout.