Zdroj: Deník„Nehodlali jsme ohrozit staré klienty a zároveň abychom předešli problému, který by mohl nastat v případě, že by bylo rozhodnuto o uzavření zařízení,“ vysvětlila Petra Dolečková vedoucí správního odboru Městského úřadu v České Lípě.

Podle ředitelky Sociálních služeb města Česká Lípa Jany Skálové byli někteří obyvatele DPS zaskočeni, že v DPS nebude volební okrsek. „Po vysvětlení, že je to z důvodu prevence proti šíření onemocnění covid - 19, to chápali a uznali, že je to dobře a o to více uvítali možnost, že by za nimi přišli členové volení komise s přenosnou volební schránkou,“ sdělila ředitelka.

Úsilí a příprava byla náročná na čas, než pečovatelky jednotlivým obyvatelům vše vysvětlily, co je to za volby, jaké jsou podmínky, jak se volí a že lze volit i doma: „Někteří pak za mnou ještě přicházeli dodatečně do kanceláře se na něco doptat ohledně voleb,“ podotkla Skálová.

Komisaři za seniory přijdou

V Domově pro seniory, kde je 24 hodinová péče, komunikovala sociální pracovnice s každým klientem o jeho zájmu volit. „Jejich reakce byly různé, někteří zcela bez zájmu, někteří si dělali starosti, že neví koho volit, neboť neznají dotyčné kandidáty. Jiní klienti berou volby jako svoji občanskou povinnost, protože chodili volit celý život,“ popsala Jana Skálová.

Zdroj: DeníkSociální pracovnice zařizovala volební průkazy, domlouvala se s volební komisí na příslušném datu a čase, kdy se sejdou, protože s volební komisí bude sociální pracovnice klienty obcházet. Ze strany pečovatelů máme zajištěno, aby byli klienti v době voleb upravení a připravení na příchod více lidí na pokoj. Se sociální pracovnicí bude chodit určená pečovatelka, která nejprve sama vstoupí na pokoj a poté dá pokyn, že je možné vstoupit na pokoj.

„Všichni z 30 nahlášených obyvatel projevilo zájem volit do Senátu i zastupitelstva kraje. Odhaduji, že dalších 20 obyvatel sdělilo, že si půjdou odvolit sami, nebo že je odveze jejich rodina, například jedna obyvatelka ze Žandova se takto domluvila s dcerou, která ji tam prý odveze, že je to pro ni snazší, než vyřizovat voličský průkaz,“ řekla ředitelka českolipských Sociálních služeb Jana Skálová. „Zbylí obyvatelé zájem o volby neprojevili, ale je možné, že třeba ještě některý z nich si to rozmyslí.“

Společenská událost

Podobně se volbám věnují i v Sociálních službách města Doksy. Připravily se ohledem na všechna platná opatření a především s důrazem na ochranu zdraví svých uživatelů. „Se vzpomínkou na jaro tohoto roku, se bráníme uzavření Domova pro seniory,“ uvedla ředitelka organizace Klára Říhová. Domnívá se, že naprosté odříznutí od světa dvakrát v jednom roce, by se neblaze podepsalo jak na psychickém tak fyzickém zdraví našich uživatelů.

„Došlo pouze k omezení návštěv. Ty se musí předem nahlásit a návštěva probíhá ve vymezených prostorách, omezeném počtu a vymezeném čase. Po ukončení návštěvy dochází k desinfekci povrchů, kterých se návštěva dotýkala,“ řekla Říhová. Podle ní, stejné podmínky platí i pro volební komisaře.

Domluvili si termín, přesné místo umístění urny a členové komise přijdou v ochranných pomůckách. „Na samotný akt volby se někteří naši uživatelé velice těší. Přijímají to jako společenskou událost, vytržení z každodenní reality. Svátečně se obléknou a jdou rádi svobodně volit.“