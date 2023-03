S tím, jak lidé více používají moderní technologie a jejich aktivita se přesouvá do digitálního světa, roste počet krádeží a podvodů, které jsou spojené s internetovým prostředím. Policisté v Libereckém kraji řeší denně čtyři až pět takových případů. Od začátku roku už evidují přes 280 případů v oblasti kyberkriminality se škodou přes 14 milionů korun.

V posledních dnech policisté řešili případ, kdy neznámý pachatel nabízel muži z Jablonecka investování finančních prostředků do kryptoměny na burze prostřednictvím internetového portálu. „Když muž chtěl své vydělané peníze směnit na běžnou měnu a vyplatit tak zisk, společnost přestala komunikovat. Muž tak přišel o úspory za více jak 700 tisíc korun,“ řekla tisková mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

Za zmínku stojí i případ, kdy žena na Jablonecku prodávala přes inzerát kryt na mobilní telefon za 200 korun. Na tento inzerát se jí okamžitě ozvala zájemkyně, která po prodávající požadovala zaslání její e-mailové adresy. „Prodávající přišel na tento e-mail odkaz na přepravní společnost. Formulář, kde měla zadat aktivační kód ke svému internetovému bankovnictví. Poté, co tak prodávající učinila, zjistila, že místo peněz za zboží přišla o peníze ze svého účtu, a to o více jak 360 tisíc korun,“ popsala další případ Šrýtrová.

O peníze nedávno přišla také seniorka, která uvěřila legendě o americkém vojákovi. Ten jí slíbil miliony korun a sňatek. Měla mu ale zaplatit dopravu balíku s penězi. Ten nikdy nedorazil a žena přišla o víc než 30 tisíc korun. Další případ se stal, když chtěla žena prodat autosedačku. Údajný zájemce požadoval poslat zboží přes kurýrní službu, na kterou jí poslal odkaz, žena pak přišla o více než 90 tisíc korun, které jí pachatel odcizil přímo z účtu.

Policisté v Liberecké kraji se stále častěji zabývají podvody prostřednictvím internetu. Množí se stále více případy:

Podvodných internetových inzercí

Reverzních podvodů - ozve se vám kupující, projeví zájem o nabízené zboží a pošle vám odkaz na platební bránu, kam složí peníze. Zde zpravidla požaduje další údaje např. osobní údaje a údaje k platební kartě. Kupující může také poslat odkaz na přepravní společnost, která kromě platby zajistí i přepravu zboží.

Falešných nabídek „výhodných“ investic do kryptoměn

Falešných bankéřů, kteří chtějí „ zabezpečit a ochránit“ před zneužitím bankovní účet poškozených

Falešných lékařů, vojáků, krásek…

Podvodných seznamovacích serverů

Falešných nabídek ke koupi domácích zvířat s nutností dalších úhrad (za transport, zvěrolékaře, …)

Policie apeluje na občany, aby měli silná hesla s dvoufázovým ověřením a používali antivirový program nejen na počítačích, ale i v mobilech. Určitě nedoporučují sdílet uživatelské účty s dalšími lidmi. „V případě, že vás někdo telefonicky kontaktuje ohledně ohrožení vašeho účtu, obraťte se osobně na svou banku. Nepovolujte nikomu vzdálený přístup do svých zařízení. Při prodeji nezadávejte údaje platební karty, vždy uvádějte pouze číslo účtu. Pokud možno neposílejte platbu za zboží předem,“ doplnila Šrýtrová.

Není bezpečné instalovat si aplikace z neznámých zdrojů a je důležité ověřit si pravost internetových stránek, než kliknete na odkaz. „Než na nějaký odkaz kliknete, najeďte na něj myší a v levém dolním rohu obrazovky se podívejte na zobrazené URL. Phishingoví podvodníci se snaží oficiální stránky napodobovat co nejdůvěryhodněji, při bližším prozkoumání odkazu ale můžete zjistit, že například obsahuje jinou příponu - místo .cz, například .cx a podobně. Nebo jiné písmenko v názvu,“ vysvětlila Šrýtrová.

Když na začátku každé webové adresy místo „http“ uvidíte „https“ (a ikonu zámku), znamená to, že je stránka zabezpečená. Když webová stránka nebo odkaz v adrese https nemají, je potřeba zbystřit a nezadávat na nich osobní údaje.

Stejně tak není bezpečné přeposílat kódy z SMS zpráv ani sdílet fotografie nebo videa s intimním obsahem. Vždy je také důležité prověřit si, zda je nákup, obchod nebo transakce prováděná u ověřených firem, na skutečných burzách nebo zda jednání probíhá se skutečnými zástupci bankovních institucí.

Policie ČR varuje:

Prodáváte zboží na různých bazarových portálech, jako je Vinted nebo Bazoš?

Pokud se vám ozve kupující, projeví o nabízené zboží zájem a pošle vám odkaz na platební bránu, kam složí peníze, tak se mějte na pozoru. I v případě, kdy kupující pošle odkaz na přepravní společnost, která kromě platby zajistí i přepravu zboží. Tyto odkazy jsou podvržené. Nikdy do nich nezadávejte žádné údaje o platební kartě nebo vašem internetovém bankovnictví. Místo peněz za zboží, které prodáváte, přijdete totiž o peníze z vašeho účtu, pachatel totiž získá údaje, díky kterým se do účtu nabourá.

Jak omezit riziko podvodu:

Dbejte pravidel příslušného bazarového portálu a vždy komunikujte pouze na jeho platformě. Ne prostřednictvím odkazu na který kliknete.

Bezpečné je předat pouze číslo svého účtu na banku. To je jediný údaj, který můžete předat.

Při jakýchkoliv pochybnostech obchod okamžitě přerušte a vše ukončete.

V případě podezření, že jste se stali obětí podvodníka, kontaktujte Polici ČR a volejte 158.

Počet útoků na klienty bank se v Česku za poslední dva roky zvýšil čtyřnásobně. Škody jdou do stovek milionů. Police ČR se proto připojila k rozsáhlé vzdělávací kampani České bankovní asociace a dalších partnerů, která upozorňuje na sílící nebezpečí podvodů na internetu. Více o kampani s názvem#nePINdej! najdete ZDE.