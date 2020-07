Nápad na uspořádání Farského trhu vznikl během koronavirové krize při řešení otázky, zda a kdy bude možné uspořádat další Tatrhy. „Byli jsme natěšeni, až zrealizujeme spoustu nápadů, které se nám přes zimu zrodily v hlavách, ale krize vše utnula. Jak plynul čas a opatření se postupně uvolňovala, docházeli jsme k rozhodnutí, že určitě chceme něco uspořádat,“ přiblížila jedna z organizátorek Veronika Iblová.

Rozhodli se pozměnit a v mnoha ohledech zjednodušit zavedený koncept Tatrhů. Omezili počet prodávajících a vypustili stánky s designem a bleší trh. Hnáni myšlenkou objevování nových míst se rozhodli zasadit konání trhu do prostor far. „V minulosti se zde přirozeně setkávali lidé, trávili zde svůj nedělní čas a odnášeli si odtud kulturní zážitky. Podobným způsobem chceme upozornit na taková místa a naplnit je životem,“ doplnila další organizátorka Kristýna Ptáčková.

Farský trh se ponese v duchu možnosti nakoupení si surovin k vaření na celý týden. Od mouky až po čokoládu. Bude k sehnání téměř vše, co každá hospodyňka ve své kuchyni potřebuje. „Kromě toho jsme chtěly vyzkoušet nový koncept Deli marketu, kdy budou pozvaná bistra vařit ze surovin, které jsou na trhu k zakoupení. Návštěvníci tak můžou ochutnat nejrůznější dobroty a zároveň se jimi mohou nechat inspirovat pro vlastní vaření. To nám dává ohromný smysl,“ podotkla Iblová.

Díky spolupráci s Virungou, která stojí za Africkými trhy, obohatí Farský trh sortiment ovoce z Afriky a Asie. Akce podpoří i lokální výrobce, které zasáhla koronakrize. Organizátoři udělali menší výzkum, jestli by byl zájem ze strany prodávajících účastnit se menších trhů, více zaměřených na potraviny. A jelikož jim přišla pozitivní zpětná vazba, pustili se s vervou do organizování. „Chtěli jsme vyzkoušet něco nového a nadchli jsme se do myšlenky propojení bister s lokálními výrobci,“ řekla Veronika Iblová. Pokud vše dobře půjde, stal by se Farský trh putovní událostí po různých farních zahradách v Libereckém kraji.

Po celou dobu konání bude trh podmalován hudbou. Z kůru budou slyšet varhany a z věže dokonce zazní mručivé tóny didgeridoo. Ve 14 hodin hudební program utichne, protože návštěvníci jsou zváni, aby přišli do kostela na bohoslužbu, která ale bude také s kytarou a v osobitém stylu.

„V rámci Farského trhu chystáme též dvě výstavy. Nevšední moderní umění vzniklé výšivkou na plátně bude prezentovat absolventka Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci Nela Maruškevičová a v prostorách kostela se návštěvníci dozví o životě banánů a jejich pěstitelů z produkce Fair Trade Česko,“ přiblížila program Ptáčková. Nezapomněli ani na děti, které si užijí dílničku v režii školky Elánek na farní zahrádce.

A proč dorazit v neděli do Jablonce? „Protože návštěvníky čeká plno lahodných zážitků a uvidí, co za zajímavé projekty a produkty v našem kraji vzniká. Potkají úžasné lidi a stráví příjemný čas ve městě a na místech, které normálně nenavštíví,“ shodly se organizátorky.