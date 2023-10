Ten výhled do širokého okolí odmění každého, kdo zdolá schody a vystoupá až na vrchol. Rozhledna Na Stráži ve Sloupu v Čechách vyhrála čtenářskou anketu Deníku o nejhezčí výhled Českolipska.

Rozhledna Na Stráži ve Sloupu v Čechách. | Foto: Pavel Vítovec

Čtenáři mohli během září hlasovat pro 12 výhledů napříč celým regionem. Zapojilo se přes 1600 hlasujících. Drtivě zvítězila sloupská rozhledna před kopcem Klíč a Borným ve Starých Splavech.

Rozhledna Na Stráži byla postavená podle návrhu Petra Lišky v letech 2010-2011 na vrchu Stráž v nadmořské výšce 354 metrů. Tvoří ji 33 metrů vysoký tubus mobilního operátora s vnějším vinutým kovovým schodištěm. Ocelový tubus je celý obložen smrkovými prkny, takže v okolní krajině působí přirozeně. Stojí na místě původně dřevěné turistické chaty Wachsteinbaude, která byla až do roku 1990 využívaná jako podnikové rekreační středisko Na stráži. Na přelomu let 1999 a 2000 shořela.

Z temene skalního ostrohu je vidět sloupské údolí se skalní poustevnou a souvislé pásmo zalesněných kopců Lužických hor na západním a severním obzoru. Nejnápadnější z nich je kuželový Klíč, ale je patrná i vzdálenější Luž, Jezevčí vrch nebo Hvozd. Jižně se tyčí čedičový kopec Špičák u České Lípy. V lese na jihozápadním úpatí je sloupské lesní divadlo.

Zahradní slavnost ve Sloupu. Domov důchodců si připomněl 65. výročí založení

Na rozhlednu se lze vypravit autem i pěšky – po červené turistické značce, která je součástí vyhlídkového okruhu a vede od silnice pod hradem. Lesní cesta, odbočka ze silnice na Svojkov, zavede k vyhlídce také. V říjnu je otevřeno od středy do neděle a o svátcích od 10.00 do 17.00. Od listopadu do března pak o víkendech a svátcích od 10.00 do 17.00, a to v případě příznivého počasí (nutno se informovat na sociálních sítích).

Na poslední říjnovou sobotu si rozhledna přípravila noční výstup. Halloweenská akce nabídne nejen tajemnou atmosféru, ale občerstvení v podobě piva nebo svařáku, možnost opékání buřtů, gril a každý kdo dorazí ve tématickém kostýmu, bude odměněn. Halloween Na Stráži se koná 28. října od 18.00 do 22.00.

U rozhledny by měla již brzy začít fungovat také restaurace a penzion.