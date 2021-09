„Fireborn je óda na poetiku a syrovou krásu sklářského řemesla. Přebíráme estetiku české sklárny se všemi jejími geometrickými nepravidelnostmi, skleněnými střepy, horkým vzduchem a různými vzedmutými tělesy a přenášíme tuto originální atmosféru do těch nejvznešenějších interiérů na světě,“ řekla designérka. Kovová struktura instalace Fireborn je geometricky pravidelná a vytváří perfektní kostru pro organické, broušené a opískované skleněné střepy, kterým dává patřičně vyniknout. Kov i sklo mají speciální povlak, díky kterému vypadají, jako by byly spojeny ohněm.

Designový koncept Fireborn navrhla designérka Lasvit design týmu Jana Růžičková. Všechno sklo se rodí ze čtyř živlů – oheň, voda, země a vzduchu, ale pouze oheň umožňuje jejich spojení do výsledného produktu. Jana Růžičková inspiraci čerpá z prostředí české sklárny.

„Život nikdy nestojí na místě, nikdy nestagnuje. Naopak, je v neustálém pohybu. Stejně i my, lidé, se neustále pohybujeme a měníme. A jak se měníme i my, mění se i instalace A:Live. Pomocí jednoduchých pohybů vytváří složité a zdánlivě živé kompozice,“ podotkl Mihailovič.

Milan Design Week představuje nejvýznamnější světovou událost, kde se představují ty nejlepší projekty v oblasti designu. Lasvit na ní představil dva nové designové koncepty, a to A:Live a Fireborn. Oba koncepty návštěvníkům ukážou, jak světlo vytváří prostor a prostor utváří pocity.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.