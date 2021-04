Podle starostky města Jitky Volfové tak firma vyslyšela přání radnice, která chce právě v těchto časech novou lavičkou s motivem lásky potěšit nejenom zamilované páry. „Děkuji všem, kteří se na vzniku nevšední lavičky podíleli. Mé velké poděkování patří především panu Vágnerovi, který do svého kreativního návrhu spolu se symbolem lásky zakomponoval logo České Lípy. Ráda bych zdůraznila, že si velice cením přístupu firmy k našemu městu. Vážím si její ochoty a jsem ráda, že tu takovou firmu máme,“ uvedla starostka Volfová. „Občanům přeji, aby se jim lavička líbila a aby na ní prožili krásné okamžiky se svými nejbližšími, a to nejen v máji, který je měsícem lásky,“ dodala.

„Z kraje roku nás město Česká Lípa oslovilo, zda bychom mohli vyrobit svítící objekt pro příležitost oslavy všech zamilovaných - Valentýna. Přemýšleli jsme a z počátečních úvah dospěli k myšlence vyrobit lavičku ve tvaru srdce, kterou navrhl náš designér Michal Vágner,“ prozradil Milan Dolejší, ředitel Modusu. „Na originální lavičce navíc najdete vzkaz, hlubokou pravdu, kterou přibližně před padesáti lety pochopil jeden francouzský letec, kterému Malý princ nakreslil beránka. O jaký vzkaz jde, to se každý musí přijít podívat sám,“ podotkl Dolejší.

„Lavička je darem firmy Modus a všech našich zaměstnanců městu Česká Lípa. Není to však zdaleka jediná veřejně prospěšná akce, do které jsme se pustili se stejnou chutí jako do lavičky," dodal ředitel.