Slouží stovkám chodců každý den už od socialistické éry, kdy vyrostlo největší českolipské sídliště. Lávka v ulici 28. října je důležitou spojnicí sídliště Špičák s centrem České Lípy. Za desetiletí provozu však už trpí očividnými neduhy. Jizvy na kráse jsou vidět na první pohled.

„Tato důležitá dopravní tepna není dlouhodobě v dobrém stavu, město proto chystá její celkovou rekonstrukci,“ informovala mluvčí českolipské radnice Kristýna Kňákal Brožová. Na konci uplynulého roku kvůli tomu radní města schválili zadávací podmínky veřejné soutěže na projektanta této obnovy.

„Je to docela o strach. Kolikrát za poslední roky si cestou domů z práce říkáme, jestli s námi třeba chodník nespadne, je už pořádně zchátralý. Vidět je to na zábradlí, ale i když se podíváte zespoda na ty překlady, však už tamhle u střediska pod ním zakázali parkovat,“ souhlasí s potřebou rychlé generálky lávky paní Petra z Jihlavské ulice. „Není na co čekat!“ dodala obyvatelka sídliště.

Radnice nechala frekventovanou lávku v loňském roce alespoň provizorně opravit. „Oprava asfaltového povrchu lávky za zhruba 400 tisíc korun měla za cíl prodloužit životnost stavby do té doby, než bude kompletně zrekonstruována,“ sdělila Kňákal Brožová.

Skutečnost, že zde loni proběhla nejnutnější údržba a stavební úpravy, potvrdil také zastupitel Roman Málek (Živá Lípa). „Stavba je zatím jedinou lávkou v našem městě, která překlenuje důležitou a vytíženou komunikaci. Po dokončení všech přípravných prací začne komplexní rekonstrukce, která zvelebí i navazující okolí a zpříjemní život našim občanům,“ řekl Málek. Údržbu stávajícího majetku pokládá za prioritu města.

„Rekonstrukce lávky bude časově i finančně velmi náročná, příprava samotného projektu si též žádá určitý čas. Proto jsme lávku alespoň částečně opravili už v loňském roce, aby ji mohli občané do doby rekonstrukce pohodlně a bezpečně využívat,“ připomněla starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a doplnila, že reálně by se mohlo se stavbou začít v roce 2023. „V letošním roce vybereme projektanta a budeme pracovat na projektu. Pak je nutné získat všechna potřebná povolení a vysoutěžit dodavatele stavby. Byla bych ráda, kdyby se podařilo začít dříve, ale vzhledem k náročnosti procesu, který nás čeká, to nikdy nelze říci přesně,“ doplnila.

Přibýt má cyklopruh

Lávka by po dokončení rekonstrukce měla sloužit také pro cyklisty. Tento další „rozměr“ proměny klíčové trasy vyzdvihuje zastupitel Miroslav Hudec (Živá Lípa). „Ve výboru pro životní prostředí jsme už v minulém volebním období navrhovali, aby lávka na sídliště Špičák nesloužila jen pěším, ale také cyklistům,“ poznamenal. Součástí její opravy či rekonstrukce by proto mohlo být rozšíření o cyklopruh. „Je naléhavě potřeba propojit jednotlivé cyklostezky, které vedou do města. Tahle lávka by mohla být jedním z těch propojovacích prvků,“ zdůraznil Hudec.

Kromě toho se počítá rovněž s úpravou nevzhledného prostranství okolo zastávky MHD „Bardějovská“. Vybraný projektant by v rámci zakázky měl dále prověřit zřízení bezbariérového přístupu na lávku právě z této ulice.

Jak doplnila mluvčí města, předmětem zakázky bude zpracování kompletní projektové dokumentace rekonstrukce lávky, inženýrská činnost, součinnost při výběru zhotovitele a autorský dozor při provádění stavby. Podobně jako u jiných významných zakázek ve městě bude hodnotícím kritériem nejen cena (60%), ale také kvalita realizačního týmu (40%).