Nejznámějšími lázněmi na Liberecku jsou jednoznačně Lázně Libverda. Prodloužený víkend společně s kamarádkami si tam užila i Dana Tušilová z Jablonecka. „Je to hodně dlouho, co jsem jela naposledy do lázní, a tentokrát jsme se domluvily s přítelkyněmi. Byl to skvělý nápad. Hezké prostředí, odpočinuly jsme si při procedurách a bonusem bylo skvělé jídlo a různé další dobroty s kávou každé odpoledne,“ popisuje Tušilová. Jak dodává, chtěly si zejména odpočinout od práce, a tak uvítaly, že to nebylo jen o procedurách, ale i o možnosti posedět u dobrého jídla v příjemném prostředí a popovídat si.