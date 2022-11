Jako příklady mohou posloužit českolipská obchodní akademie, kde hospodaří s dešťovou a šedou vodou, či projekty centrálního depozitáře v Českém Dubu a rozšíření Domova a Centra aktivity v Hodkovicích nad Mohelkou, které jsou v pasivním standardu. „Náklady na úpravy léčebny činily dvacet milionů korun. Evropská unie poskytla dotaci 7,1 milionu, zbytek putoval z rozpočtu Libereckého kraje,“ dodal radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova Jiří Ulvr.

Lépe dýchat

Areál cvikovské léčebny dlouhodobě prochází systematickým vylepšováním. Podle krajského radního pro resort zdravotnictví Vladimíra Richtera se jedná o unikátní prostředí, které splňuje nejnáročnější požadavky pro léčbu respiračních chorob.

Českolipská dětská hřiště se mohou pochlubit novými herními prvky

Dětská část prošla v letech 2020 a 2021 rekonstrukcí za 10,5 milionu korun. Obnovy se dočkaly vnitřní prostory pavilonu C, budova se zateplila a došlo k výměně oken a celkové úpravě okolí. Byly vybudovány nové toalety, herny dostaly nové vybavení, dětem nově slouží tři kolotoče a keramická dílna. Do Martinova údolí dorazil nový traktůrek, výměnou prošel nákladní výtah a opravy se dočkaly sprchy. „Během posledních dvou let bylo ve cvikovské léčebně proinvestováno celkem 37 milionů korun,“ podotkl ředitel léčebny Rudolf Focke.

Po vypuknutí války na Ukrajině našlo v areálu léčebny ubytování 17 ukrajinských žen s dětmi a jeden starší muž. „Pracují na úklidu areálu a budov, vypomáhají v kuchyni a jedna z nich je lékařkou v oboru pediatrie,“ dodal Focke.