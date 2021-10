Pověst získal také svou celoživotní zarputilostí, kdy se u nemocných či zraněných snažil překonat mnohdy beznadějné diagnózy. Nejednou se mu podařilo i nemožné. Přestože by si mohl v penzi užívat zaslouženého odpočinku, své pacienty, kteří se k němu sjíždějí z širokého regionu, neopouští. Potkat ho tak mohou každý pracovní den pouze časně ráno, kdy svižným tempem pospíchá do své ordinace v českolipské poliklinice, případně když pak areál nemocnice pozdě odpoledne či večer zase opouští.

71letý cévní chirurg, bývalý primář chirurgického oddělení a krátce i ředitel českolipské nemocnice se už 17 let věnuje pacientům ve své soukromé ambulanci, kde denně vyšetří desítky pacientů. Za své lékařské praxe v České Lípě, Alžíru, Francii se zabýval hlavně klasickou chirurgickou operativou. Řada lidí včetně kolegů zdravotníků uznávala po dlouhá léta jeho erudici a zejména snahu doslova do posledního momentu bojovat s nezřídka závažnými až neřešitelnými obtížemi svých pacientů. Není pro ně proto žádným velkým překvapením, když tento týden rozšířil galerii nejvýznamnějších osobností města Česká Lípa tím, že mu byl v obřadní síni českolipské radnice udělen titul Čestný občan města Česká Lípa. Podle starostky Jitky Volfové je právě udělení titulu čestného občana tou správnou formou poděkování, kterou si na Českolipsku věhlasný lékař zaslouží.

„Převážná část profesní kariéry pana doktora je pevně spojená s místní nemocnicí. Respektive se stovkami pacientů, které v rodné České Lípě operoval, léčil a uzdravil. Díky mimořádné lékařské odbornosti tak zachránil život bezpočtu obyvatel z celého našeho regionu včetně České Lípy. Ačkoliv vloni oslavil významné životní jubileum, svým pacientům se s erudicí sobě vlastní dál věnuje,“ vyzdvihla starostka.

Doktor Zajíc sice za čestný titul poděkoval, pociťuje i vděk s tím, že je rád, když si rodné město všimlo jeho celoživotní práce, ale jak přiznává, slavnostním ceremoniálem byl poněkud zaskočen. „Byl jsem trochu nesvůj, na oficiality si nepotrpím, jsem zvyklý především na prostředí nemocnice a operačních sálů,“ řekl lékař.

Pokud neordinuje, projede se rád na kole, běhá či si zahraje tenis. Snad aby nevyšel z kondice, tak se na chalupě alespoň pouští do řezání a štípání dřeva. Když se ohlíží na svůj život, vzpomíná rád na své začátky, ale také na nenahraditelnou praxi v severní Africe i ve Francii.

Reakce pacientů? „Měl jsem tu čest být pod jeho skalpelem, když byl primářem chirurgie a naprostá spokojenost,“ pochválil například pacient Karel Krupička. K ocenění pogratuloval i Jan Nevole: „Jen kdyby bylo více takových lékařů!“

Zajíc studoval na gymnáziu v České Lípě a pak absolvoval medicínu na Fakultě všeobecného lékařství Karlovy univerzity v Praze. Jako lékař nastoupil na chirurgické oddělení nemocnice v České Lípě v roce 1974, kde pracoval do roku 1990. Během let úspěšně složil v roce 1978 I. atestaci a v roce 1983 II. atestaci z chirurgie. V roce 1988 byl zároveň jmenován do funkce ředitele nemocnice, ve které působil dva roky. Poté následovala jeho pětiletá zahraniční praxe.

V letech 1990 až 1993 působil jako lékař na chirurgickém oddělení v severoafrickém Alžíru, v nemocnici l'Hôpital Mazouna-Wilaya, Relizane. V roce 1993 pak získal další cenné zkušenosti ve Francii v nemocnici na chirurgickém oddělení Hôpital de Hautepierre ve městě Strasbourg. Po svém návratu z ciziny se opět začal věnovat českolipským pacientům. Od roku 1995 do roku 2004 působil ve funkci primáře chirurgického oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

Jakmile opustil primářský post, otevřel si vlastní chirurgickou a cévní ambulanci, kde ročně ošetří stovky pacientů, z toho bezmála polovinu tvoří obyvatelé České Lípy. Při svém náročném povolání se věnoval také rozsáhlé přednáškové činnosti pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Vydal také několik odborných lékařských publikací.