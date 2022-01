Během pandemie se rozhodla získat komplexnější vzdělání. Vybrala si magisterský program nabízený na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ten je ale podobně jako ostatní programy ve Velké Británii zpoplatněný, a po brexitu velmi výrazně. „Hledala jsem možnosti získání stipendia, které by mi pomohlo finanční zátěž zvládnout. Bakala Foundation se ukázala jako prakticky jediná varianta pro můj obor a situaci. Jsem tak velmi vděčná, že se nadace rozhodla mé plány podpořit,“ svěřila se Selinger s tím, že bez stipendia by pravděpodobně v zahraničí studovat nemohla.

Program Scholarship od nadace Bakala Foundation nabízí motivovaným studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Za více než 12 let programu nadace podpořila 183 studentů na 53 univerzitách v 10 zemích světa. „Naším cílem je podpořit uchazeče ve studiích na takových univerzitách, které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst,“ sdělila manažerka programu Scholarship Katarína Svitková s tím, že uzávěrka přihlášek pro rok 2022 je 18. ledna.

Studium Elišky Selinger v Londýně probíhá v tzv. split-study režimu. To znamená, že původně roční studium je rozděleno do dvou let, díky čemuž se mladé lékařce daří lépe ho kombinovat s prací v Čechách. Zaměřuje se především na neinfekční epidemiologii.

„Studium samotné probíhá teď částečně on-line a částečně naživo, hodiny se většinou věnují kritickému čtení vědecké literatury, přípravě výzkumných projektů, statistice a datové analýze, ale i aktuálním tématům v oboru a diskuzím o nich,“ popsala průběh svého magisterského studia Selinger, která je nyní opět v Londýně.

Program Scholarship je určený primárně uchazečům, kteří mají cíl studovat univerzitu v zahraničí, ale vlastní finanční situace jim to neumožňuje. Jedním z kritérií při zvažování udělení stipendia je také pozitivní společenský dopad studovaného oboru. „Mladí lidé tak získají akademickou zkušenost, která je intelektuálně i lidsky obohatí,“ řekla Svitková.

S tím souhlasí i Selinger. Zahraniční studijní pobyt hodnotí jako skvělou příležitost k procvičení cizího jazyka a získání jiného pohledu na svůj obor a výuku.

V profesním životě českolipská rodačka působí jako lékařka na Státním zdravotním ústavu a pedagožka na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Dodělává doktorát v oboru Preventivní medicíny a epidemiologie. Jak sama zdůrazňuje, epidemiologie není obor jen o epidemiích. Zabývá se především výskytem různých jevů v populaci a faktory, které tyto jevy ovlivňují nebo způsobují.

„Zvolila jsme si podobor nutriční epidemiologie, kde se zaměřuji na to, jak strava působí na naše zdraví. Během stáže v Norsku jsem tak například zkoumala, jak se stravují norské ženy a zda tato strava nějak ovlivňuje jejich riziko nádoru slinivky,“ přiblížila svůj výzkum lékařka.

Nyní s kolegy začíná se studií Kompas. Pro ni stále hledají české rodiny, vegetariánské i nevegetariánské, které by chtěli sledovat po dobu několika let. „Cílem je nejen vyjasnit některé otázky ohledně vztahu výživy a zdraví, ale i vytvořit podklad pro aktuálnější nutriční doporučení,“ upřesnila Selinger.

Lékařka se v neposlední řadě podílí na projektu Máme to na talíři a není nám to jedno. Na jeho základě by autoři rádi navrhli a otestovali možnosti reformy systému školního stravování a docílili lepšího ohodnocení a kvalitnějšího vzdělávání personálu školních jídelen. Přestože ji práce váže k české metropoli, na své rodiště nezapomíná. „V Lípě pořád bývám relativně často, s ohledem na to, že tam mám celou svou rodinu a nespočet vzpomínek,“ doplnila Eliška Selinger.