Na ženu ležící na horním okraji městského parku v České Lípy upozornil procházející občan hlídku strážníky.

Policie. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Ti na místě našli bezvládné tělo, kolem byly vysypané léky a vypitá lahev vodky. Bylo jasné, že žena je ve vážném stavu. Kromě okamžitého volání rychlé záchranné služby začali i s oživováním, což se po chvíli podařilo, žena začala dýchat. Poté ji strážníci uložili do stabilizované polohy a monitorovali do příjezdu lékaře. Zdravotníci ženu naložili i s jejími osobními věcmi a transportovali do českolipské nemocnice.