Jak doplnil, stromky lesníci rozvezou do dětských domovů a dalších institucí v druhé polovině týdne tak, aby si je děti i senioři mohli ozdobit již o druhém adventním víkendu.

Borovičky a několik smrčků zamíří do osmi dětských domovů v kraji – do Frýdlantu, České lípy, Semil, Hamru na Jezeře, Krompachu, Jablonného v Podještědí, Dubé-Deštné, ale i do dětského domova Sluníčko přímo v krajském městě. Další dvě desítky stromků z Ralska darují VLS mateřským školám a dalším školním zařízení v českolipském regionu. Dva smrčky a pět borovic má udělají radost seniorům v domovech v Mimoni a Stráži pod Ralskem.

„Všechny naše stromky mají certifikát PEFC, který potvrzuje, že pocházejí z trvale udržitelného lesního hospodaření,“ ujistil mluvčí VLS.