Vytěží, zpracují a nařežou na dvoumetrové kusy. Ty pak prodávají v ceně 350 korun za kubík. Kdo by to nebral? Lesáci začali loni v létě s prodejem kůrovcového dřeva. Zájem byl veliký. V posledních týdnech ale ještě stoupl. Podle Lukáše Svačinky z Lesní správy Frýdlant o sto procent.

Jen od května se už prodalo asi 250 kubíků kalamitního dřeva. Podle Svačinky k tomu přispělo i výrazné snížení cen. „Těch důvodů je víc. Loni na jaře se ještě neprodávalo, začali jsme až na podzim a teď na jaře si lidé dělají zásoby na příští zimu. Pomohla tomu trochu i koronavirová krize, chlapi byli víc doma, a tak si často řekli, že alespoň připraví dřevo na zimu,“ popsal lesník.

Jeho slova doložil i Miroslav Janík z Jablonce nad Nisou který topí ve svém domku jak plynem, tak dřevem v krbových kamnech. „Já jsem pracoval jen dopoledne, žena z domova, děti byly doma ze školy, takže dřeva ubývalo závratnou rychlostí. Za ty dva měsíce jsme ztopili, co jindy za celou zimu,“ potvrdil muž. Nabídku lesních správ proto ocenil. Řezané dřevo se v kraji kromě Frýdlantu prodává ještě na lesních správách v České Lípě, Jablonci nad Nisou a Ještědu.

Těžba narůstá

Lesy ČR prodávají hlavně smrkové dřevo ze stromů, které vyvrátila či poškodila vichřice nebo napadl kůrovec. I proto je dřeva k prodeji stále víc než dost a Lesy ČR spustily svou kampaň. K zásobám dřeva vytěženého loni přibude letošní těžba. Kvůli kalamitám způsobeným jak počasím, tak i kůrovcem rok od roku stoupá.

Zatímco v roce 2017 vytěžili lesáci zhruba 10 tisíc kubíků kůrovcového dříví, v roce 2018 už to bylo 70 tisíc kubíků a v roce 2019 dokonce 200 tisíc kubíků. A třeba v Krkonošském národním parku lesníci zpracovali loni nejvíce dřeva za posledních 25 let.

Kromě nařezaného dříví si lidé mohou opatřit topivo ještě laciněji pomocí vlastní těžby. I to je podle krajského ředitele podniku Lesy ČR Ludvíka Řičáře další z možností, kterou teď nabízejí. „V nabídce jsou obě varianty,“ potvrdil Řičář.

Po domluvě s příslušnou lesní správou si lidé mohou sami vytěžit až 200 m³ palivového dříví. Navíc je možné díky letošní novince odebrat až 50 m³ laciného kalamitního dřeva. V praxi to podle obchodního ředitele Petra Urbana vypadá tak, že se lidé domluví s lesníky na místě i objemu a vytěžit mohou dřevo značené barevným sprejem.

Podle Lukáše Svačinky ale o samotěžbu zase takový zájem není. „Když si lidé spočítají, jak výhodná je cena v dvoumetrových délkách, a přepočtou to na cenu vlastní práce plus doprava, tak se jim to zřejmě nevyplatí,“ vysvětlil. Pokud by ale zájem přeci jen projevili, pak se podle něj mohou obrátit přímo na revírníky.

Ceník je platný od konce dubna, Lesy ČR ho zveřejnily na svých webových stránkách, stejně jako kontakty na lesníky, kteří zprostředkují prodej v regionech - ZDE.

Odvoz ve vlastní režii

Podle Petra Urbana by se ceny palivového dříví do konce roku měnit neměly. Nejlevnější je dřevo smrkové. Podle Petra Urbana je výhodné jak z pohledu ceny, tak i tepelných vlastností. Upozornil ale, že odvoz si lidé už musí zajistit sami. „Lesy nemají takové možnosti, ale jednotlivé lesní správy určitě poskytnou informace, kdo v místě podobné služby nabízí,“ dodal.