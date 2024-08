To Jaroslav Sluka, který podniká v oblasti zpracování dřeva a užívá tamní 4 hangáry a přilehlý pozemek má obavy o zvířata. Od roku 1978 zde pracoval jako hajný.

Paní Ivana z Mladé Boleslavi si jezdí na letiště zabruslit, na tom, co tam v budoucnu vznikne jí nezáleží. „Je mi jedno, co tu bude, hlavně, když tu zůstane povolený vstup inlinistům,“ usmála se.

„Žili tu luxové, ale ti odešli. Stále však, když večer všechno utichne, je letiště plné hmyzu. Jsou tam plazy, slepýši a v noci se tam chodí pást zvěř. Navíc tu je hnízdiště skřivanů. Stovky párů v trávě 2x do roka vyvádí mladé. Tento fenomén snad jinde ve střední Evropě nenaleznete,“ vysvětlil.

Dle jeho názoru by bylo ideální tento biotop spolu s rekreačními možnostmi zachovat. „Pokud se tu postaví fotovoltaika, která se oplotí, tak budou lidé chodit mezi ploty a biotop pro zvěř se zničí,“ pokrčil rameny.

Podle zoologa-ornitologa z CHKO Kokořínsko Petra Lumpeho jsou fotovoltaické elektrárny velkým zásahem do krajiny, při kterém dochází k terénním úpravám a zastínění půdního povrchu, což nutně ovlivňuje životní podmínky rostlin i živočichů.

„Přírodní prostředí nemusí být přímo zničeno, což bude i v případě hradčanského letiště, ale bude to mít velký vliv na přírodu v okolí. Letiště navazuje na ptačí oblast Českolipsko-Dokeské pískovce a mokřady, kde je předmětem ochrany lelek lesní a skřivan lesní,“ potvrdil Lumpe slova bývalého hajného. Přičemž oba druhy jsou dle něj na letišti a v blízkém okolí často pozorovány. „Dopad na ně nemusí být přímý, ale může ovlivnit např. potravní nabídku, zásah do hnízdního teritoria a podobně,“ upřesnil.

Přímý negativní dopad na ptáky, např. nárazy do lesklých ploch panelů nejsou dle něj doloženy. Ale je zde ztráta prostředí a změna složení biocenózy. „Byl zjištěn vliv na vodní hmyz vnímající polarizační světlo, za normálních okolností vytvářené odrazem od vodní hladiny. V tomto případě odrazem od lesklých povrchů panelů. Může to mít vliv na početnost a reprodukci některých druhů odkláněním od jejich přirozeného prostředí, což by se týkalo hlavně mokřadů jižně od letiště,“ vysvětlil odborník.

Podle předsedy leteckého klubu Pavla Půty fotovoltaika samozřejmě ideální není, ale sdružení by mělo dostat pro svá letadla jinou dráhu. „Pokud tam fotovoltaika bude, tak máme přislíbenou alternativní vzletovou dráhu,“ uvedl.

Jako jednu z možností vidí Jan Šafránek, který se na letišti v Ralsku dříve angažoval, prostor na Ramši. „Mám toto letiště pod správou a bez problémů tam létají i jiná letadla,“ konstatoval s tím, že se stejně jedná pouze o dvě až tři letadla. Myslí si, že fotovoltaika by se do areálu v Ralsku hodila. „Prostor není plně využit. Fotovoltaika by byla výhodná,“ řekl.

Půta si pochvaluje práci, kterou na letišti odvádí ostraha zřízená obcí spolu s Libereckým krajem. „Funguje velice dobře, kontroluje volnočasovou zónu, tedy místo, kam mohou jízdní kola a lidé na bruslích. Dřív tam driftovali motorkáři a jezdila auta. Zasahují každý den. Mají stále spoustu práce, ale je tam klid,“ řekl spokojeně.

Totéž potvrdila i mluvčí policie Ivana Baláková. „Přestupky nejčastěji spočívají v tom, že lidé nerespektují umístěné dopravní značky zakazující vjezd motorovým vozidlům. My je za to můžeme pokutovat. Jinou možnost, jak zamezit vjezdu vozidel nemáme,“ uvedla. Zavzpomínala také smrtelnou nehodu motorkáře s osobním vozidlem, která se před nedávnem v prostoru udála. „Nehoda je stále ještě v prověřování. Zadali jsme znalecké posudky a ty se vracejí až v řádu měsíců, takže zatím nemůžeme ve věci rozhodnout,“ konstatovala.

Do celého areálu je zakázán vjezd motorové dopravy s výjimkou nájemců a obsluhy objektů po obvodu letiště. Na vzletovou dráhu umístěnou uprostřed je zákaz vstupu pro cyklisty a chodce. Ti se mohou pohybovat po pojížděcích dráhách nacházejících se po obvodu.

Podle mluvčího kraje Filipa Trdly bylo jen v červnu 2024 z letiště vykázáno 316krát osobní vozidlo, 117krát motocykl, 43krát jízdní kolo a 44krát chodec z hlavní plochy.

Z toho důvodu bude eliminován počet vjezdů do areálu. „Je podán návrh na úpravu dopravního značení s cílem umožnit vjezd pouze v jednom místě, a to od Ploužnice. Čekáme na rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu. Dle jeho rozhodnutí, předpokládáme, že návrh bude odsouhlasen a bude provedena změna dopravního značení a úpravy vjezdů,“ uvedl ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička.

Starosta obce Miloslav Tůma by rád viděl letiště využité smysluplně, a i on chce zachovat možnost in-line bruslení a turismu, který momentálně na letišti i v jeho okolí je. „Dokáži si představit tuto plochu rozdělit na nějaké menší celky, které budou mít různé uplatnění. Jako nejvíce problémové vidím využití armádou, což by narušovalo prostředí i v okolních zástavbách,“ řekl muž v čele Ralska.

Situace kolem letiště je dle něj zatím na bodu mrazu. „Liberecký kraj momentálně nedisponuje tzv. připojením do sítě, což je z hlediska stavby projektu při tomto zásadní. Momentálně se hledá cesta, kterou by tuto překážku eliminovali,“ uvedl.

Mluvčí kraje však tvrdí, že se to podaří. „Kraj připojení nakonec zajistí. Proto dělá 3. kolo předběžných tržních konzultací,“ uvedl Trdla.

Mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová potvrdila, že věc je v řešení. „Aktuálně evidujeme platnou žádost Libereckého kraje o připojení FVE. Tuto žádost posuzujeme a provádíme potřebné výpočty a šetření. Ve správní lhůtě ji vyřídíme a žadateli odešleme stanovisko nebo návrh smlouvy,“ poznamenala.

Mohlo by vás zajímat: Máchovo jezero není vhodné ke koupání, kvalita vody se zhoršila