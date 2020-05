„Linku velmi vítáme, pomůže rozvíjet udržitelný cestovní ruch v oblasti Lužických hor, potažmo v národním parku, kde může pomoci odlehčit enormní automobilovou dopravu,“ podotkla ředitelka turistické destinační agentury Lužické a Žitavské hory Marie Kárová.

Autobus vybavený přívěsem pro 30 bicyklů pojede po trase Česká Lípa – Sloup v Čechách – Nový Bor – Polevsko – Kamenický Šenov – Česká Kamenice – Jetřichovice. Ranní spoj zájemce na konečnou doveze před 10 hodinou, takže budou mít spousty času na pěkný výlet. Ať se pak vydají jakýmkoliv směrem, nemohou udělat chybu. Autobusová linka 469 zde o víkendech zajistí pravidelnou přepravu dvakrát za den až do konce září. „Na této lince se budou přepravovat i jízdní kola, a tak ji jistě využijí kromě pěších také cyklisté,“ dodala Kárová. Jak zmínila, novinka vychází i z nedávno navázané užší spolupráce mezi destinačním spolkem Lužické a Žitavské hory a společností České Švýcarsko o.p.s.

Na novinku se těší rovněž Jan Šmíd, předseda lyžařského klubu z Polevska. Věří, že si ji lidé rychle oblíbí. „Sobotní jízda bude slavnostnější, na silničce mezi Polevskem a Práchní zastavíme u kapličky a uděláme si fotku, protože tudy ještě autobus nejel, jsou tu i nádherné výhledy,“ řekl Šmíd. Je si jistý, že spoj je dobrou volbou pro Českolipany, kteří si vezmou své horské kolo a vystoupí s ním třeba právě na Polevsku a projedou se po cyklostezkách zpět do okresního města.

„To je super, jezdila jsem vlakem z Lípy do Chřibské, tam přesun 6 min na bus a pokaždé měl vlak zpoždění. Pak jsem jezdila složitě přes Děčín okružní jízdu,“ chválí počin na Facebooku Jana Kalová z České Lípy.

Nádherný kout na pomezí Ústeckého a Libereckého kraje velebí i novoborský starosta Jaromír Dvořák a propagovat autobusové výlety bude i Turistické informační centrum v Novém Boru. „Novoborští důchodci do Jetřichovic jezdí na rekondiční pobyty. Tato linka by se mohla stát turistickým hitem letošní sezony zaměřené především na cestování po vlastech českých. Určitě se tam s rodinou i známými vypravíme,“ uvedl Dvořák.

Letní spoje vítá i turista Miroslav Hudec z České Lípy. Jak podotýká, vůbec by se nezlobil, kdyby těchto spojů bylo v regionu i více. „Zároveň se obávám, aby nastávající škrty v rozpočtech kraje i obcí v důsledku ekonomického propadu nepostihly právě tento zdánlivý nadstandard mezi prvními. Zdánlivý proto, že alternativou by bylo přehlcení rekreačních oblastí osobními auty,“ zmínil Hudec. Ten také lituje, že milovníkům Českého Švýcarska i Jizerských hor stále chybí přímé dopravní propojení obou oblastí, o které by stáli turisté a rekreanti čeští i saští.

JÍZDNÍ ŘÁD

odjezd z České Lípy do Jetřichovic:

Česká Lípa a. n. 8.00 a 14.00

Nový Bor 8.29 a 14.29

Jetřichovice 9.37 a 15.37

odjezd z Jetřichovicdo České Lípy:

v 10.00 a v 16.15 hodin