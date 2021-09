Markéta Hošmánková se rozhodla využít letní prázdniny k osvojení nových znalostí a dovedností. Přihlásila se do Letní školy IT, kterou pořádá nezisková organizace Czechitas ve spolupráci s Fakultou mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci (FM TUL). Přestože měla základy informatiky ze školy, šla do toho naplno. „Za první tři dny tady jsem se toho hrozně moc naučila a obrovsky jsem se posunula. Nejvíc mě zajímá programování a chci se mu věnovat i dál,“ netajila nadšení studentka čtvrtého ročníku českolipského gymnázia.

Akce se uskutečnila v prostorách liberecké univerzity letos podruhé. Pro školu představuje mimo jiné cestu, jak ukázat dívkám možnosti prohloubení znalostí prostřednictvím vysokoškolského studia na různých fakultách. „Propojením se uzavírá pomyslný ideální trojúhelník spolupráce vysokoškolské instituce, neformálního vzdělávání v podobě Czechitas a firem. Příští rok chceme určitě uspořádat další letní školu,“ zdůraznil mluvčí TUL Radek Pirkl.

Letní škola, která letos proběhla ve třetím srpnovém týdnu, je nastavena jako týdenní příměstský tábor s ubytováním na kolejích. Hlavní program se odehrává na univerzitě, odpoledne jsou na pořadu dne exkurze do firem. Nechybí ani klasické táborové aktivity a sport. „Holky si vytvoří webové stránky, naučí se základy grafiky, naprogramovat webové aplikace, okusí internet věcí a setkají se se zástupci firem. Aby zjistily, co práce v IT obnáší a jaké pozice nabízí,“ sdělila vedoucí pobočky Czechitas Liberec Zuzana Heferová.

Letošního ročníku se účastnilo sedmnáct středoškolaček. Získaly tak šanci vstoupit do zatím převážně mužského světa programování nebo tvorby webových stránek. Programovat, kódovat, pracovat s daty nebo kreativními programy učili dívky nejen lektoři z fakulty mechatroniky, ale i experti například z firmy Microsoft. „Chtěli jsme holkám na střední škole ukázat, že se není potřeba IT bát, je pro všechny,“ uvedla zakladatelka Czechitas Dita Přikrylová.

S jejími slovy souhlasí i Jana Vitvarová z FM TUL, která měla na starost základy programování. Podle ní jsou v IT oblasti, kde se ženy mohou úspěšně uplatnit jako například tester nebo webový designer. „Myslím, že na začátku mají účastnice obavy, ale postupně, jak do problematiky IT pronikají, jsou nadšené. Letní škola je výborná akce už proto, že nabízí spoustu věcí a každá holka si tu najde to, co ji baví. Ať už je to grafika, programování nebo internet věcí,“ dodala lektorka.

Vrchol celého týdenního pobytu představuje hackathon, při kterém dívky rozdělené do skupin vytvoří webové stránky, jednoduché aplikace nebo hry. Na večerním galavečeru pak svůj projekt představí. „Původně jsem měla představu, že počítače jsou něco složitého a nejsou nic pro mě. Tady jsem ale zjistila, že to tak není a že není tak těžké začít. Na hackathonu už po necelém týdnu dokážete divy. I když nic z toho ještě není dokonalé, člověka to opravdu nadchne a posune,“ svěřila se středoškolačka Tereza. Ta svou premiéru zažila už loni, na letošní Letní škole IT jako koučka pomáhala dívkám, které se ztratily ve výkladu. „Počítače mě chytly. Po letní škole jsem si udělala i jiné kurzy a už je to můj koníček. Po maturitě plánuji studovat právě IT,“ pochlubila se.

Zájem o techniku díky Letní škole IT v sobě objevila v minulých letech i koučka Věra Šramhauserová. Nastoupila na Fakultu zdravotnických studií TUL a po prázdninách bude pokračovat v navazujícím programu Biomedicínské inženýrství. „Specialisté tohoto typu v nemocnicích chybí a jsou vyvažováni zlatem. Máme i příklad dívky, která se Letní školy IT účastnila nejprve jako kurzistka, nyní už jako koučka a inspirovalo ji to natolik, že si chce podat přihlášku ke studiu k nám na fakultu mechatroniky, až odmaturuje,“ dodal mluvčí univerzity Pirkl.