Celodenní program, kterým provázel oblíbený moderátor Aleš Cibulka, nabízel nejen vystoupení umělců zvučných jmen, ale také spoustu prodejních stánků a atrakce pro děti, které byly zárukou opravdové zábavy. „V roce 2020 se slavnosti kvůli covidu konat nemohly, o to více se na ně všichni těšili letos, i když jsme jim předem nedělali větší propagaci,“ uvedla starostka Dubé Irena Žalovičová.

Akci zahájil Honza Popleta se svým „mimoním“ kamarádem Žluťákem. Jako další vystoupil místní Karate klub Beringin, který publiku předvedl působivou ukázku karate. S akrobaticko-žonglérským vystoupením nazvaným Kejklířská romance se divákům poprvé představil Cirkus Chůdadlo, z jehož žonglérských kousků se přítomným nejednou tajil dech. Během odpoledního programu se Chůdadlo vrátilo ještě třikrát – se školou žonglování, akrobaticko komediální show a pouličním novocirkusovým divadelním vystoupením Romeo a Julie.

Ve 14 hodin se na pódiu objevila Leona Machálková, která svým půvabem, milým projevem a hlavně zpěvem okouzlila všechny přítomné. Na slavnostech nechyběla ani hasičská pěna, ve které doslova zmizeli nejen děti, ale i rodiče. „Diváci a hlavně divačky se opět dočkali Vladimíra Hrona, který byl jako vždy naprosto perfektní a pobavil všechny přítomné svým smyslem pro humor. Ale pozor, potěšil je i krásnými písněmi,“ komentovala Zuzka Martínková z dubské radnice.

Ani letos nechyběla soutěž, do které se mohl přihlásit úplně každý, tentokrát se hrálo o více než 85 cen, z nichž celou řadu do soutěže věnovali místní živnostníci. Soutěžilo se například o nářadí, med, palivové dřevo, knihy, CD, dárkové balíčky, volné vstupenky na kolotoče, ale třeba i o pořádnou kýtu nebo krásný dort. Na slavnosti do Dubé zavítal i Ondřej Ruml se svojí originální hudební produkcí. O večerní zábavu se postarala českolipská kapela Decl Band, která diváky z pódia bavila od 19 do více než 22 hodin.

Slavnosti letos nezakončil ohňostroj, ale ohňová show v podání Divadla Chůdadlo. „Ze záře plamenů a kousků, které publiku trojice artistů z Chůdadla předvedla, jsme byli všichni ohromeni ještě dlouho poté, co jejich vystoupení skončilo. Byla to neskutečná paráda,“ poznamenala Martínková.