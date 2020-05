Českolipští radní rozhodli o čtyřech projektech, kde by měly opravy proběhnout přes léto, aby byly hotové do začátku příštího školního roku. „V současné situaci musíme počítat s poklesem příjmů a musíme tedy dobře promyslet, které akce letos uskutečníme. I přes nemalé peníze, které byly na opravy v českolipských školách v poslední době vynaloženy, nejsou některé školy stále v dobrém stavu,“ řekla starostka Jitka Volfová.

Jedním z vybraných objektů je i budova Základní školy Partyzánská, kde město plánuje výměnu části oken. „Stav oken na Partyzánce byl palčivým a několikrát odloženým problémem už od mého nástupu do funkce ředitele školy v roce 2012. Jsem proto nesmírně rád, že se konečně začíná s realizací. Samozřejmě bych byl radši, kdyby se výměna týkala všech učeben, ale se zřizovatelem jsme nastavili určitý postup a věřím, že další etapy budou následovat,“ nastínil situaci ředitel školy Karel Minařík.

Ten věří, že tento krok přinese úsporu energie, čímž škola získá peníze na potřebné investice. „Rádi bychom zrekonstruovali hřiště a vyřešili budoucnost objektů původních žákovských dílen a učeben přírodních věd,“ dodal.

Zatímco u jednoho školského projektu už je znám dodavatel, u zbylých tří město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

„Budovy jsou za normálních okolností hojně navštěvované a jejich provoz stojí nemalé peníze a my nechceme investice do škol zastavovat. Chceme, aby ve školách bylo přívětivé prostředí a aby se žáci i zaměstnanci cítili v budovách dobře. Navíc v plánu jsou i investice, které se nám částečně vrátí v podobě úspor za energie,“ zdůraznila Volfová.

Výměna oken proběhne i v Mateřské škole Arbesova a v Základní škole Jižní, kde dokonce výplně oken částečně chybí. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 3,9 milionu korun s tím, že finančně nejnáročnější by měla být výměna části oken v ZŠ Partyzánská. „Toto rozhodnutí určitě vítáme, jelikož okna netěsní. Větší investice by byla potřeba i na našem odloučeném pracovišti MŠ Roháče z Dubé. Je nutná oprava oplocení objektu, podezdívek plotu, opěrné zdi,“ uvedla ředitelka MŠ Arbesova Pavlína Černá. I zde přešli do virtuálního světa, učitelky a asistentky pedagoga připravují pro děti a rodiče aktivity na doma, posílají jim je elektronicky.

V MŠ Šikulka a ZŠ 28. října budou finance směřovat do opravy sociálního zařízení. „Sami jsme rekonstrukci toalet a sprch u tělocvičen před čtyřmi lety iniciovali. Uvítali bychom ale rychlejší tempo, protože šest etap je příliš mnoho. Další zásadní rekonstrukce se týká rozvodů elektřiny a výměny osvětlení. První fázi jsme zahájili v roce 2018 z vlastních zdrojů, další dosud neproběhla,“ řekl ředitel ZŠ 28. října Libor Šmejda. Další etapy výměny rozvodů vody a kanalizace se dočká ZUŠ Česká Lípa.