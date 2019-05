Na programu bude škola jízdy na paddleboardech, které si návštěvníci budou moci zdarma vyzkoušet pod dohledem instruktorů anebo se rovnou přihlásit do závodu v rámci seriálu Český pohár v paddleboardingu, který pořádá Česká Federace Stand Up Paddle ve spolupráci s místní půjčovnou Windsurfing Mácháč v Kempu Borný.

V sobotu budou od dopoledních hodin na pláži u půjčovny probíhat krátké závody, kterých se můžou bez obav zúčastnit i ti, kdo na paddleboardu ještě nestáli. „Již třetí rok zahajujeme sezonu naší půjčovny a školy tímto festivalem a pokaždé je to vydařená akce. Kromě paddleboardů si u nás návštěvníci půjčují i windsurfy a zajišťujeme také program pro teambuildingy anebo školní výlety,“ zve na akci majitel Windsurfing Mácháč Jiří Richtr.

Půjčování a testování paddleboardů bude možné již od pátku 31. května odpoledne do nedělního odpoledne. Jsou zváni všichni, kdo si chtějí užít akční zábavu na vodě. Stand Up Paddleboarding je zábavnou sportovní aktivitou s havajskými kořeny, kterou hravě zvládnou děti i dospělí. Je to jen o tom vzít si do rukou pádlo a postavit se na nafukovací plovací desku.

PROGRAM:

SOBOTA 1. 6.

9:30 – 11:00 prezence a vyzvednutí startovních čísel

10:00-11:00 testování paddleboardů AQUAMARINA DEMO TOUR a workshopy pro děti i dospělé

11:30 výklad trati Sprint

12:00 start závodu Sprint (Děti, Hobby, Junior, Sport, Elite)

14:00 start dětských závodů

14:30 start výklad trati Technický závod

15:00 start závodu Technický závod (Děti, Hobby, Junior, Sport, Elite)

16:30 volný program - testování paddleboardů a workshopy pro děti i dospělé

17:00 vyhlášení výsledků prvního závodního dne

19:00 Plážová párty

NEDĚLE 2. 6.

9:30 – 10:30 prezence

9:30 – 11:00 volný program - testování paddleboardů a workshopy pro děti i dospělé

11:00 výklad trati

11:30 start závodu Long distance (kategorie Elite, Sport, Junior)

11:40 volný program - testování paddleboardů a workshopy pro děti i dospělé

13:45 vyhlášení výsledků druhého závodního dne

STARTOVNÉ PŘEDEM/ NA MÍSTĚ

Elite/Sport/Hobby - dospělí

1 den = 500 Kč / 2 dny = 800 Kč

Junioři 15-18 let (ročník 2004-2001)

1 den = 250 Kč / 2 dny = 400 Kč

Děti do 14 let ročník 2005

Technický závod, sprint: zdarma