ČESKOLIPSKO - Aprílové počasí i v červenci dělá vrásky na čele všem obyvatelům a nejen jim.

Ilustrační foto | Foto: Milan Jaroš

Rozmary počasí už řadu lidí unavují. Chladné dny mají podle předpokladů vystřídat přímo tropická vedra a to přinese řadu potíží nejrůznějšího druhu.

S legendárním výrokem Rudolfa Hrušínského „tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným“ souhlasí řada občanů. Rozmarné léto tak přináší nemoci, zdravotní obtíže, ale dokáže i pěkně znepříjemnit práci řidičů vozidel hromadné dopravy. Ti stráví za volantem prakticky celý den a pobyt v dopravních prostředcích, často bez klimatizace, se v horkých dnech stává prakticky neúnosným.

„Pokud nastanou skutečná vedra, naši řidiči nemusí nosit kravaty. Zajišťujeme pro ně také pitný režim. Letos naštěstí taková vedra nejsou,“ řekl ředitel českolipské pobočky ČSAD David Mahdal.

Právě tyto úlevy mají řidiči kvůli tomu, aby u nich nenastaly zdravotní potíže. Jinak by totiž mohlo dojít k ohrožení cestujících, což se nesmí stát.

Své o rozmarech letního počasí vědí také záchranáři. „To, že vedra přijdou, poznáme už předem. Zhruba jeden až dva dny předtím se nám totiž zvyšuje počet výjezdů k lidem, jejichž organismus je na klimatické změny velmi citlivý,“ uvedl lékař výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby v

České Lípě Karel Janda.

K nejčastějším potížím, ke kterým musí záchranáři vyjíždět, patří při rychlých změnách počasí kolapsy, dechové potíže nebo chronická onemocnění. To se týká zejména lidí narozených kolem roku 1930 nebo 1925. „Lidé na změnu reagují dříve, než nastane. Když pak panují vedra, kolabují lidé zejména kvůli dehydrataci, prostě zapomínají pít,“ dodal Karel Janda.

Pak se přidávají také řidiči, kteří jsou vlivem horka a případně nepřítomnosti klimatizace ve svém voze zmatení, a tak jsou časté i dopravní nehody, nebo náhodné, celkem nesmyslné úrazy.

Výkyvy teplot také plní čekárny obvodních lékařů pokašlávajícími lidmi, kteří si stěžují na bolesti v krku, malátnost či zvýšené teploty.

„V rámci kraje došlo v tomto týdnu k mírnému nárůstu lidí s respiračním onemocněním, a to na číslo 644. Na Českolipsku jsme oproti minulým týdnům zaznamenali mírný pokles nemocnosti, a to 400 případů na 100 tisíc obyvatel,“ informovala tisková mluvčí Krajské hygienické stanice v Liberci Zuzana Balašová. Další vývoj situace ale zatím hygienici netroufají odhadnout.