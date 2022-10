Letošní svoz bioodpadu v Novém Boru ukončí až ranní mráz

Svoz bioodpadu v Novém Boru bude probíhat do konce října podle stanoveného harmonogramu, v případě příznivého počasí může být prodloužený do listopadu. Ukončí ho větší ranní mrazíky, které by mohly nádoby poničit.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Veronika Bernardová