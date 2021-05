Lidé už tuší, že letošní prázdninová sezona u Hradčanského rybníka na Českolipsku bude opět bez koupání. Vyhlášený rybník zůstává stále vypuštěný a pracují v něm těžké stroje a dělníci. Technika ze dna nejprve vybrala tisíce tun nánosů bahna. Nyní se stavbaři potýkají se základovými deskami u bezpečnostního přelivu a hráze. Kvůli těmto pracím je v obci už od ledna omezena doprava a provoz řídí semafory.

Zdroj: Deník„Pokud se povede vše dle harmonogramu, tak bychom mohli na hrázi finišovat koncem srpna. Měli jsme trochu komplikace, museli jsme úplně změnit skladbu založení, chceme aby konstrukce byly kvalitní,“ řekl Deníku starosta Ralska Miloslav Tůma.

Zájem obyvatel na co nejrychlejším dokončení generální opravy chápe. „Do závěrečné fáze se dostaneme až někdy v září,“ dodal.

Nově se na hrázi objevily takzvané štětovnice, které tvoří bednění pro vybetonování základu pro nový bezpečnostní přeliv a požerák, sloužící k vypouštění rybníka. „Toto zakládání bylo vynuceno skladbou podloží, které bylo značně zvodnělé. Překop hráze musel být rozšířen oproti původním propočtům, jelikož se v hrázi dlouhodobě rozšiřovaly trhliny, které by mohly negativně ovlivnit provoz rybníka. Teď už máme štětovnice zaražené a začínáme s betonáží a kladení překladů,“ vysvětlil starosta Tůma.

Zhotovitelem díla je společnost Aquasys ze Žďáru nad Sázavou, oprava začala už koncem roku 2018. Revitalizace Hradčanského rybníka přijde na 33 milionů korun, Státní fond životního prostředí přispěje 85 procenty nákladů. „Podpora jde na rekonstrukci a odbahnění, vybudování tůní a lávky pro návštěvníky. Uskutečněním projektu dojde k zlepšení stavu chráněné lokality a k posílení její biodiverzity,“ upřesnil starosta.

Rybník, který je součástí kaskády několika dalších rybníků, po opravě opět získá schopnost zadržovat vodu. Zlepší se zde i podmínky pro rekreaci a rybolov.

Hradčanský rybník napájí stejnojmenný potok. V jeho těsném sousedství je známé vojenské letiště, a proto ho v uplynulé éře devastovali sovětští vojáci. Od 70. let minulého století nebyl zbaven nánosů bahna, hráz byla prasklá, břehy se hroutily. „Všichni tady čekáme až bude oprava hotová. Musíme vše, co s ní souvisí přetrpět,“ řekl lesní hospodář Ralska Jan Kocourek. Jak sdělil, Hradčanský rybník je poslední z celé soustavy rybníků v oblasti. „Nad Hradčanským je Držník, Strážovský, Vavrouškův rybník. Pramen začíná na Černém rybníce,“ vyjmenoval.

Podle Jana Kocourka se u Hradčanského rybníka nepočítá s velkochovem ryb a intenzivním rybolovem. „Jeho role je rekreační, sloužit bude ke koupání, v nějakém režimu i pro sportovní rybaření. Jeho plocha je veliká, tak s tím nebude potíž,“ uvedl lesník.

Za koupáním a odpočinkem si sem lidé zvykli jezdit už od 20. let minulého století. Do Hradčan mířila převážně česká klientela. „Pozemky v Hradčanech vlastnili pražští podnikatelé, kteří sem lákali návštěvníky už ve 20. letech,“ přiblížil turistický rozmach oblasti českolipský historik Ladislav Smejkal. První plná sezona se uskutečnila v roce 1926, kdy se obec elektrifikovala. Rekreační ruch skončil až za druhé světové války, po které se jej nepodařilo obnovit. Letní hosté a turisté už nejezdili a koupání využívali jen místní nebo rybáři. „Snaha vrátit do Ralska turistiku byla neúspěšná. Plány zhatilo zřízení vojenského výcvikového prostoru,“ popsal minulost Smejkal.

Nezbytnou rekonstrukci rybníka v Ralsku připravovali od roku 2016. Tehdy ho získalo město Ralsko do svého majetku výměnou za jiné pozemky s Vojenskými lesy a statky ČR. „Rybník už nebyl provozuschopný, protože nebylo možné řádně regulovat hladinu,“ připomněl Miloslav Tůma.

Celková plocha rybníku je něco málo přes osm hektarů. Celá soustava Hradčanských rybníků je mnohem větší a včetně části hlavního Hradčanského je chráněna od roku 1933. Nyní má statut přírodní rezervace, je pod odborným dohledem Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR. Od roku 2004 je soustava součástí rozlehlého chráněného území Evropy programu Natura 2000.