Beze změn zůstanou ceny síťových jízdenek, které se vyplatí při pravidelném dojíždění u vzdáleností nad 35 kilometrů.

Dlouhodobý a enormní růst nákladů na veřejnou dopravu stojí za novým tarifem Integrovaného dopravního systému IDOL. Od 1. ledna příštího roku tak dojde ke zvýšení cen v krajském ceníku v průměru o 5 % u bezhotovostních plateb a o 6 % více u plateb v hotovosti.

„Museli jsme reagovat na trend růstu nákladů. Nemohli jsme však přenést finanční zátěž na cestující naráz, ale postupně,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták. Zatímco v roce 2020 se kompenzace dopravcům vyšplhaly na 895 milionů korun, odhad na rok 2024 činí 1,1 miliardy korun. „Změny a postup při úpravě cen jsme diskutovali a koordinovali ve vzájemné spolupráci s městy. Takový postup je za mě pro náš společný integrovaný dopravní systém ten správný,“ doplnil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Zdražení se nedotkne síťových jízdenek, které se vyplatí při pravidelném dojíždění u vzdáleností nad 35 kilometrů, u roční dokonce nad 20 kilometrů. Roční jízdenka tak vyjde na 10 tisíc korun, tato cena se nezměnila od doby jejího zavedení v roce 2012. Naopak oproti loňsku pocítí změnu cestující využívající relační časové kupóny nebo-li Časovky.

Po několika letech se Liberecký kraj vrátil k jejich výpočtu pomocí tzv. konstant a odvozují se od cen jednotlivých jízdenek. Například 7denní kupón je osminásobkem ceny bezhotovostní jednotlivé jízdenky, 30denní jízdné je 26násobkem, 90denní 74násokem a 366denní je 240násobkem. K navýšení u časového jízdného dochází v průměru o 4 %, v jednotlivých pásmech to může činit v rozmezí až 10 %. „Dbali jsme na to, aby se pravidelných cestujících dotkla systémová změna nejméně. Ponecháním cen síťových jízdenek je chceme motivovat k využití těchto produktů,“ osvětlit Sviták.

Podle jednatele společnosti KORID LK Otty Pospíšila ceník navrhli tak, aby odstranili některé cenové disproporce mezi jednotlivými pásmy. „Zároveň se ukazuje, že pro některá územní pásma se nevyplácí prodávat relační časové kupóny, ale síťové jízdenky,“ zdůraznil.

Nepředpokládané vyšší příjmy z odboru dopravní obslužnosti převádí kraj na odbor silničního hospodářství hlavně kvůli tomu, že potřebují finančně pokrýt soutěž na rekonstrukce silnic. Aktuálně totiž soutěží zhruba o 20 % levněji oproti původním předpokladům. „Nevíme, jaká bude situace po novém roce, ta se dá těžko odhadnout. Proto se snažíme co nejvíce akcí vysoutěžit teď, abychom ušetřili. Proto využívám finance, které by už letos na dopravní obslužnosti vyčerpány nebyly a převáděly by se do dalšího roku,“ osvětlit náměstek hejtmana.

Další připravovanou novinkou, která začne platit od 10. prosince letošního roku, je rozšíření tarifu IDOL na oblast Děčínska, aby mohl plnohodnotně platit i v železniční dopravě mezi Libercem a Děčínem. Společnost tak reagovala na poptávku ze strany cestujících.

„Dlouhodobě se snažíme o to, aby hranice kraje nebyla hranicí integrovaného dopravního systému, a v tomto trendu pokračujeme. Předpokladem pro takový přesah je dohoda krajů. V tomto případě jsme stáli také o dohodu s dopravcem ARRIVA vlaky, který provozuje rychlíky,“ doplnil Pospíšil. Aktuálně IDOL nekončí na hranici Libereckého kraje má přesah i do Středočeského, Královehradeckého a Ústeckého kraje i do Polska. Do budoucna plánují rozšíření i na Jičínsko.“ „Od nového roku dojde také ke sloučení zón Turnov – průmyslová zóna a Dolánky s dnešní zónou Turnov. Usnadní se tak cestování v rámci městské dopravy, kterou pro město a s jeho příspěvkem objednává Liberecký kraj,“ dodal Pospíšil