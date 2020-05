Liberec má vlastního průvodce po městě a okolí. Jde o výjimečný titul, protože průvodcovské knihy se většinou vztahují na oblast nebo celý stát. Liberec se tak dostal do společnosti velkých měst, jako je Praha nebo Brno, po kterých se můžete vydat s knižní nebo on-line příručkou na místa, která nebývají snadno dohledatelná.

Petr Vondřich pojmenoval knihu Lieberec. Odkazuje tak především na historii města. „Liebe je německy láska. Až do roku 1945 mluvilo v Liberci 80 procent jeho obyvatel německy a na unikátním charakteru města je to dodnes znát. Liebiegové Liberec pozvedli k výšinám se stejným odhodláním a vizí jako třeba Baťa Zlín. Po válce pak přišla spousta talentovaných mladých lidí v čele s autorem Ještědu Karlem Hubáčkem a až díky nim se z Reichenbergu stal skutečně Liberec. Liberec je láska na celý život, tak proto Lieberec,“ vysvětlil Vondřich.

Subjektivní výběr

Na 124 stranách se čtenáři dozvědí, kde jsou ty nejlepší kavárny, restaurace a hospody, kam vyrazit za uměním a do nočního víru velkoměsta nebo kdy se konají ty nejzajímavější akce a festivaly. „Dozvědí se ale třeba také, kam se jít proběhnout nebo jakými architektonickými skvosty se Liberec právem pyšní. Chybět samozřejmě nemohou ani tipy na stylové ubytování nebo výlety do blízkého okolí,“ dodal Vondřich, který knihu doplnil výběrem svých editorialů, které vycházely týden co týden na stránkách blogu jizersketicho.cz.

Přitom zdůraznil, že jde o jeho subjektivní výběr míst a lidí. Čtenáři by tak neměli čekat, že v knize najdou známá nebo typická liberecká místa. „Průvodce není pro klasického turistu, který se pohybuje po ose Ještěd – Babylon – Zoo. O Ještědu se tam zmiňuji jenom mimochodem. Cílíme třeba na lidi z Čech, kteří přijedou na prodloužený víkend a chtějí se o městě dozvědět něco víc než základní informace. Chci jim ukázat místa, která by neměli možnost jinak objevit,“ řekl Vondřich a dodal, že zajímavostí průvodce je dvojstrana, kde najdou čtenáři seznam místních dárků, „bez kterých by se rozhodně neměli z našeho města vracet“.

Lidé jako tečky

Autorem grafické úpravy průvodce je Jirka Toman ze studia Sudetype, který vytvořil pro knihu vlastní typ písma a stojí také za úvodním motivem knihy, v němž se v podobě teček objeví všech 104 445 obyvatel Liberce. Vondřich spolupracoval s dvacítkou fotografů včetně renomované fotografky Hany Knížové, která pochází z České Lípy. V knize pak najdou čtenáři její dokumentární sérii z dětského domova v Hamru na Jezeře.

Průvodce Lieberec vyšel 4. května, zájemci jej najdou na vybraných místech na Liberecku. „Až to situace dovolí, rád bych uspořádal křest knihy. Kdy a kde se bude konat, se zájemci dozvědí na blogu,“ uzavřel Petr Vondřich.