Modernizace tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem odstartovala v létě před dvěma letyZdroj: Deník/Jan SedlákKDY VYJEDOU TRAMVAJE?

Modernizace tramvajové tratě mezi Libercem a Jabloncem, která odstartovala v létě před dvěma lety, se opět protáhne. Mělo být hotovo v květnu 2024, poté v červnu. A nyní? To se zatím neví, ale do konce roku 2024 by tramvaje vyjet měly. Stavbaři práci dokončí, až to umožní počasí. „Budeme se snažit, aby byl bezpečný provoz tramvají do Jablonce zahájen v co nejbližším možném termínu,“ podotkl Tomáš Krebs z DPMLJ. Celý projekt vyjde na 900 milionů korun.