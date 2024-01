V roce 2024 se začnou modernizovat v Libereckém kraji hlavně školy. Například v Liberci investují přes 300 milionů do Gymnázia F. X. Šaldy, v Jablonci dají zase 80 milionů do Základní školy 5. května. Některé z projektů se rozběhnou a dokonce hned v roce 2024 dokončí. Deník připravil seznam TOP 5 projektů, které se v Libereckém kraji v roce 2024 začnou realizovat. Podívejte se, na co se v blízké budoucnosti můžete těšit.

Tohle je TOP 5 projektů, které se v Libereckém kraji v roce 2024 začnou stavět. | Foto: Deník

V roce 2024 počítá město Česká Lípa se započetím rekonstrukce Kounicova domu. Do budovy se přesune Dům dětí a mládeže Libertin.Zdroj: Město Česká LípaDĚTI SE PŘESUNOU DO KOUNICOVA DOMU

V roce 2024 počítá město Česká Lípa se započetím rekonstrukce Kounicova domu. Jedná se o památkově chráněný objekt v centru v Berkově ulici, který v květnu 2015 vyhořel. Po jeho celkové rekonstrukci se do budovy přesune Dům dětí a mládeže Libertin. Ten nyní sídlí v objektu na Škroupově náměstí, ale tyto prostory jsou nevyhovující. Město má již pro projekt hotovou dokumentaci a stavební povolení. Nyní ještě usiluje o získání dotace na rekonstrukci. Zhotovitel ani přesný datum zahájení však ještě není znám.

Rozšíření se dočká liberecké Gymnázium F. X. Šaldy. Vyroste zde nový pavilon.Zdroj: Liberecký krajLIBERECKÉ GYMNÁZIUM BUDE PRO VÍCE STUDENTŮ

Rozšíření se dočká liberecké Gymnázium F. X. Šaldy. Vyroste zde nový pavilon, díky němuž bude možné otevřít v každém ročníku čtyřletého gymnázia o třídu navíc. Tento projekt, jehož realizace odstartuje v září 2024, umožní zmírnit převis zvýšené poptávky po všeobecném vzdělávání. V souladu s moderními trendy půjde o nenáročný, energeticky úsporný objekt s jižní stěnou bohatě prosklenou kvůli využití dobrého oslunění. Chybět nebude ani tepelné čerpadlo, zelená střecha a fotovoltaické panely. Náklady se odhadují na necelých 313 milionů korun. Pokud vše půjde podle plánu, uvítají na škole v nových prostorách první žáky od školního roku 2025/2026.

ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou.Zdroj: Magistrát města Jablonec nad NisouNEJVĚTŠÍ INVESTICE JABLONCE? PŘESTAVBA ŠKOLY ZA 80 MILIONŮ

Velkou investici do jedné školy plánuje na rok 2024 město Jablonec nad Nisou. Celá přestavba Základní školy 5. května přijde na 80 milionů korun, vše půjde z městské kasy. „Celá rekonstrukce proběhne v jednom roce," poznamenal náměstek jabloneckého primátora Jakub Chuchlík. Školu tak čeká ke konci školního roku 2023/2024 stěhování do provizorních prostor. „Jedná se o největší investici města v roce 2024," doplnil Chuchlík. Žáci by se měli do důvěrně známé budovy vrátit až v průběhu školního roku 2024/25.

Dopravní terminál v Semilech.Zdroj: www.semily.czSEMILY ČEKÁ NOVÉ NÁDRAŽÍ

Velká dopravní omezení čekají na řidiče v Semilech. Kromě výstavby nového autobusového nádraží u železniční stanice, vznikne v roce 2024 zbrusu nový most přes řeku Jizeru na hlavním průtahu městem. Investorem stavby nového mostu je Liberecký kraj, stavba má vyjít na skoro 75 milionů korun. Do centra města se řidiči dostanou po mostě přes řeku v části města Řeky. Přesun autobusového nádraží je v dikci města. U vlakového nádraží vyroste terminál pro autobusy. Stavba má vyjít na přibližně 40 milionů korun, stejně jako bylo v původním plánu. Ten totiž nepočítá s žádnou stavbou, jde vlastně jen o vyasfaltování plochy. Kompletní dopravní terminál by tak měl sloužit už na podzim 2024.

Liberecká náplavka má vzniknout během následujících let v dolním centru města nedaleko Krajského úřadu.Zdroj: Kancelář architektury města LiberecLIBEREC BUDE MÍT SVOU NÁPLAVKU

Dolní centrum města pod Ještědem projde v roce 2024 radikální proměnou. Ta odstartovala výstavbou nového parkovacího domu a na ni začátkem nového roku naváže další etapa rekultivace této oblasti. U Lužické Nisy v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje vznikne náplavka. Liberečané získají možnost sejít až k řece, která bude začleněna do veřejného prostoru. Náplavku budou tvořit schodišťové stupně vhodné k sezení. Vyroste zde nový park i dětské hřiště s herními prvky. „Součástí bude i stánek občerstvení, jedná se o dřevostavbu. Doplňovat ji bude veřejná toaleta,“ přiblížil spoluautor projektu David Pavlišta ze studia re: architekti. Pokud vše půjde podle plánu, bude náplavka dokončena už v létě 2024.

Mohlo by vás zajímat: Kratší cesty do lékárny se lidé v areálu českolipské nemocnice dočkají až za rok

Zdroj: Video: Ladislava Sdrzallek