V oblasti terénní ochrany přírody, tzv. in situ projektů, se liberecká zoo delší dobu soustředí především na Filipíny, střední Afriku, evropské Alpy či Indonésii, kde spolupracuje s organizací The Kukang Rescue Program na ochraně outloňů váhavých.

„Iniciovali jsme projekt na ochranu korálových útesů v souostroví Banyak a naši terénní pracovníci zde bojují proti ilegálnímu obchodu s ohroženými druhy zvířat, především mořskými želvami a momentálně i luskouny, kteří jsou jedni z nejobchodovanějších zvířat na světě,“ nastínil činnost zoo v této oblasti její ředitel David Nejedlo.

Dva roky zoo předsedala celosvětové ochranářské kampani Silent Forest, jejímž cílem je záchrana ohrožených zpěvných ptáků v oblasti Indonésie. Zapojilo se do ní dalších 150 zoologických zahrad z celého světa a podařilo se získat finanční prostředky ve výši 500 000 eur.

„Peníze slouží na stavbu tří záchranných center na ostrovech Jáva, Sumatra a Nias a na nové vědecké výzkumy a na ochranu tamních pralesů,“ doplnila mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.

Na Filipínách dlouhodobě spolupracují s organizací Talarak. Ta provozuje na ostrově Negros dvě záchranná centra pro ohrožené filipínské endemity, jako jsou například sambaři skvrnití, prasata visajanská či několik druhů zoborožců.

„V Africe podporujeme záchranu slonů afrických a zeber bezhřívých a v evropských Alpách pravidelně vypouštíme naše odchovaná mláďata orlosupů bradatých. Brzy zde budeme vypouštět třinácté orlosupí mládě,“ pochlubila se mluvčí.

Veřejnost se zapojuje do in situ projektů už tím, že do liberecké zoo přijde. Dvě koruny z každé prodané vstupenky totiž putují právě na terénní ochranu přírody. „Čas od času také hledáme dobrovolníky, které do daných oblastí vysíláme. Ti v daných projektech pomáhají například se vzděláváním místních komunit, s veterinární péčí v záchranných centrech nebo vědeckým výzkumem přímo v terénu,“ dodala Tesařová.

Dětský koutek

V pondělí 25. května přivítá v zoo první návštěvníky Dětský koutek. Navzdory finančním ztrátám způsobeným povinnou uzávěrou areálu zůstává otvírací doba i cena vstupného stejná jako v loňském roce.

„Jedinou změnou bude posunutí věkové hranice nulového vstupného. Zdarma se nyní do koutku dostanou pouze děti do věku dvou let,“ řekla vedoucí Kulturního střediska Lidové sady Vladimíra Štrynclová. I přes některá bezpečnostní opatření si děti užijí bludiště, klouzačky, historický vláček z roku 1971 či ruské kolo.

Novinku představuje tzv. zázemí pro běžce. Bude přístupné z turistické trasy vedoucí podél Dětského koutku na Libereckou výšinu a zájemci zde budou moci využít převlékárnu, uzamykatelné boxy či posezení s občerstvením.

„Okolí Lidových sadů využívá k aktivnímu odpočinku stále více sportovních nadšenců. Cílem tohoto zázemí je podpořit veřejnost ve zdravém životním stylu a poskytnout jí větší komfort při pohybových aktivitách v okolí,“ doplnil Nejedlo. Dětský koutek funguje v Liberci od roku 1955 a jen v minulém roce do něj zavítalo 18 236 návštěvníků.

Dětský koutek v liberecké zoo

květen, září, říjen: 9.00-18.00

červen, červenec, srpen: 9.00-19.00

celodenní vstupenka: dítě 40 Kč, dospělý doprovod 30 Kč