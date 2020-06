Mravenečník Eda není jen tak obyčejný a navíc má tajemství. Nejí totiž mravence, ale ve skutečnosti se s nimi kamarádí. Nakonec se svěří s touto skutečností kamarádům v lese, čímž spustí nečekanou vlnu upřímnosti a otevřenosti a dříve namyšlená zvířátka se začnou svěřovat i se svými nedostatky. To je v kostce téma knihy Elišky Strakové z Liberce, která na vydání knihy nyní shání finance.

Mravenečník Eda | Foto: Archiv Elišky Strakové

„Kniha je o jedinečnosti v každém z nás, o tom, jak se nebát vyčnívat z davu a naučit se mít rád svoje nedostatky. Samozřejmě každý čtenář si v tom najde to své, jak už to tak bývá. Není to přímo návod na to, jak se přijmout a mít se rád, spíš jen roztomilý příběh, který každému připomene, jak jedinečný tvor je,“ vysvětlila autorka.