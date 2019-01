Liberecký kraj – Vědeckou kariéru a pohodlí vyměnili za život v chýších uprostřed džungle, kde každodenně bojují o záchranu ohrožených zvířecích druhů. Už příští týden odvysílá Česká televize první díl dokumentárního seriálu o terénních přírodovědcích nazvaný Češi zachraňují, na jehož natáčení se významnou rolí podílela i liberecká zoologická zahrada.

Záběr z dokumentárního seriálu Češi zachraňují. | Foto: Michael Míček

„Jsme koproducentem seriálu a vlastníme k němu částečně i práva. Kromě toho je jeden z dílů věnovaný vypouštění orlosupů vylíhlých v naší zahradě do volné přírody,“ vysvětlil ředitel liberecké zoo David Nejedlo, který doufá, že se tímto televizním počinem upozorní na skutečnost, že posláním zoologických zahrad není jen vystavovat exotická zvířata, ale také aktivně se podílet na jejich ochraně ve volné přírodě.

NEJISTOTA V DIVOČINĚ

Během šesti dílů se diváci vypraví po stopách ohrožených druhů na nejrůznější místa naší planety. Jednotlivé epizody postupně představí například Pavla Hospodářského, který zachraňuje zoborožce na Filipínách, ochránkyni želv v Indonésii Hanu Svobodovou nebo světově uznávaného primatologa Stanislava Lhotu působícího na Borneu.

Jeden díl věnovali autoři i tuzemskému projektu, díky němuž se do volné přírody vrací divocí koně nebo zubři. „Nechtěli jsme natočit jen tak nějaké výlety, ale soustředili jsme se hlavně na lidi. Já sleduji ochránce přírody už dlouho a obdivuji zarputilost, s jakou se vrhají do zdánlivě ztracených zápasů,“ vysvětlil režisér seriálu Zdeněk Suchý, který se netajil tím, že natáčení bylo náročné. „Bylo to složité kvůli spoustě proměnných a hodně záleželo na souhře okolností,“ upozornila kreativní producentka ČT Martina Šantavá.

Tvůrci museli brát v potaz nejen své finanční možnosti, chování zvířat a počasí, ale často také nestabilní politickou situaci. Samotné natáčení trvalo přes tři roky. „Pro nás čtyři. Trochu trvalo, než jsme přesvědčili Českou televizi,“ dodal s nadsázkou režisér Suchý.

Moderátorem a průvodcem seriálu bude hudebník a entomolog Dan Bárta. „Nevybrali jsme si ho kvůli známému obličeji, ale protože je také přírodovědec,“ doplnil Suchý. Sám Bárta se přiznal, že příroda ho zajímala mnohem dříve než hudba. „Když jsem byl malý, volali mě k televizi, že dávají zvířata, ne koncerty,“ svěřil se.

Dan Bárta je také autorem hudebního doprovodu k seriálu. Ten je unikátní tím, že během jeho nahrávaní nebyl použitý žádný hudební nastroj, pouze lidský hlas. „Zvolili jsme tuto pravěkou cestu, protože jsem zjistil, že všechny nástroje jsou natolik lidské, že se k vystižení přírody nehodí,“ objasnil Bárta. První díl seriálu bude k vidění na ČT2 příští čtvrtek ve 21.30.