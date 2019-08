Hostinec nesoucí Švejkovo jméno, Švejkova socha či ulice… Nic takového v Libereckém kraji nenajdete. Přednost se tu dává spíše jiným fiktivním postavám, jako je třeba Jára Cimrman nebo Krakonoš.

Švejk | Foto: deník

Kdo by chtěl přeci jenom vyrazit třeba do tematické Švejkovy hospody, z východní části kraje to má nejblíže do krkonošského Vrchlabí. Ve Vančurově ulici se tam nachází jedna z franšíz značky Švejk restaurant. Tento koncept se zaměřuje na českou kuchyni a české pivo, snaží se přitom zprostředkovat prvorepublikovou atmosféru tvořenou mimo jiné českou lidovou hudbou nebo dobovým oblečením personálu.