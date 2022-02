Cestující s invalidním vozíkem mají na výběr ze tří linek. První z nich je autobus číslo 345 z Liberce do Prahy, kterou společně obsluhují dopravci ČSAD Liberec a Arriva Střední Čechy. Spoje pro vozíčkáře jsou zajištěny po celý týden několikrát denně.

Druhým spojem je linka číslo 400 z Varnsdorfu, respektive Nového Boru přes Českou Lípu do Prahy, kde spoje po celý týden obstarává ČSAD Liberec a třetím linka číslo 410 z Mimoně přes Doksy do Prahy, kde spoje mezi Doksy a Prahou po celý týden obstarává také ČSAD Liberec, v pracovní dny zajíždí až do Mimoně.

„Je to pro nás i příjemné zpestření, když člověk nejede jen po té dálnici, ale vlastně dostane sem kamkoliv potřebuje. Nejen do té Prahy, ale i do Mladé Boleslavi a do dalších míst, kam se vozíčkář dostane, my jsme dosud byli odkázáni pouze na Liberec,“ řekla Jana Kovaříková, která cestuje s hendikepovaným synem.