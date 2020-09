Policie zahájila proti oběma společnostem trestní řízení. Viní je z pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži na dopravní obslužnost v kraji. Vedení hejtmanství už dříve oznámilo, že se k trestnímu řízení připojí.

Oba dopravci měli v polovině roku 2017 uzavřít dohodu o společném postupu při podávání nabídek. To mělo podle hejtmana vliv na konečnou cenu za zajištění dopravní obslužnosti v části regionu a kraji tak vznikla škoda ve výši 10,9 milionu korun.

„Pokud by totiž žádná dohoda neexistovala a probíhala by normální soutěž mezi dvěma uchazeči, byla by konečná cena nižší. Proto se Liberecký kraj připojuje k trestnímu stíhání a vymáhání náhrady,“ zdůvodnil hejtman. Praktiky obou dopravců opakovaně označil za mafiánské.

Základem pro výpočet náhrady za škodu je rozdíl mezi „vysoutěženou“ cenou ve výši 34,78 korun za kilometr podanou společností BusLine a maximální možnou navýšenou cenou ve výši 33,83 korun za kilometr, kterou Liberecký kraj jako zadavatel na základě svých výpočtů předpokládal. Ten činí 0,95 Kč. Pokud se vynásobí počtem najetých kilometrů od června 2017 do dubna minulého roku, vychází částka na požadovaných 11 milionů korun.

Smlouvu podepsal Liberecký kraj v roce 2017 v časové tísni. Hlavní dopravci – ČSAD Liberec, BusLine a ČSAD Česká Lípa – tehdy vypověděli smlouvy a hrozilo, že veřejná doprava tak ze dne na den skončí