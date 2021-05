Ani po třech letech se Libereckému kraji a jeho firmě KORID LK nepodařilo domluvit se společností Witbystar na vyrovnání závazků, které plynou z uzavřené smlouvy. Witbystar tak dluží 3,3 milionu korun. Kauza se týká peněz, které si cestující nahráli do elektronických peněženek, aby z nich mohli platit jízdné. Tyto peníze nejprve spravovala společnost TD BUS, která dříve patřila k BusLine a později se transformovala do firmy Witbystar. Podle rozhodnutí kraje měli všichni dopravci operující v kraji převést peníze na společnost KORID LK, která je od září 2018 jediným vydavatelem a správcem elektronických peněžních prostředků na všech kartách ve veřejné dopravě. Zatímco všichni dopravci s touto změnou souhlasili a přistoupili i na vyrovnání svých závazků, společnost Witbystar smlouvu nesplnila.

„Neplnění dohody ze strany společnosti Witbystar způsobilo, že na elektronických peněženkách, které spravuje organizace KORID LK, chybí částka zhruba 3,3 milionu korun. Cestující samozřejmě o své peníze nepřijdou. Witbystar však dostal Liberecký kraj do takové situace, že v případě poklesu zůstatku na účtu elektronických peněženek by kraj musel pokrýt chybějící částku z vlastního rozpočtu. Je to jedna z variant, kterou by musela odsouhlasit rada kraje. Nyní musíme situaci i nadále sledovat,“ uvedl náměstek pro rezort dopravy Jan Sviták.

Cestující, kteří využívají k placení jízdného v kraji elektronické peněženky, se o své zůstatky na elektronických peněženkách nemusí obávat. Kraj totiž plánuje převzít pohledávku společnosti Witbystar.

„Chtěl bych ubezpečit, že peníze na elektronických peněženkách stále jsou, a to i přes nezodpovědné chování Witbystaru. Veškerými dostupnými prostředky jsme již dluh vymáhali a žaloba dokonce již skončila rozsudkem o povinnosti jej uhradit a také exekučním příkazem. Dlužník s námi ale nekomunikuje,“ přiblížil hejtman Martin Půta.

Společnost Witbystar je aktuálně registrovaná jako akciová společnost s jediným akcionářem, kterým je od loňského roku Maďarka Rózsa Cecilia Baloghné. Podle výpisu z obchodního rejstříku byla firma od roku 2010 do roku 2018 registrována jako akciová společnost BusLine. Pak se z ní na rok stala firma TD Bus a od dubna 2019 figuruje jako Witbystar. Kontaktní údaje firmy nicméně stále odkazují ke společnosti BusLine. Deník se proto na firmu obrátil se žádostí o vyjádření. „Společnosti ze skupiny BusLine nedluží Libereckému kraji ani KORIDu LK nic a jsou spolehlivým autobusovým dopravcem, který své závazky řádně plní. Nemáme žádné informace o dluzích společnosti Witbystar vůči KORIDu. Aktivity této společnosti s námi dnes nijak nesouvisí,“ odpověděl za Busline Radovan Vrátný.

Podle ředitele KORIDu LK Jiřího Hruboně se lze domnívat, že firma je nyní pouze prázdná schránka a její jednatelka, 29letá Maďarka sídlící nedaleko rumunských hranic, typickým bílým koněm. „Všichni dopravci se zavázali, že peníze cestujících, které spravovali, převedou na KORID v osmnácti měsíčních splátkách. TD BUS nesplnil tuto dohodu, a proto jsme ho zažalovali. Nyní jsme požádali kraj, aby garantoval, že pokud budou tyto peníze chybět, tuto záležitost bude řešit,“ řekl Deníku Hruboň.

Dodal, že TD BUS v minulosti spravoval asi 40 tisíc karet s elektronickou peněženkou, kam si lidé nahrávali peníze na jízdné. Převod peněz na elektronických peněženkách se v roce 2018 týkal celkem asi 158 tisíc cestujících. Průměrná výše zůstatku činila 114 korun. Celkový objem spravovaných finančních prostředků pak bezmála 9 milionů.

„V celém systému elektronických peněženek se měsíčně protočí asi 6 milionů korun. To jsou peníze, které si lidé na elektronické peněženky nahrají a pak utratí za jízdné. Zůstatky spravuje KORID a objem je nyní dostačující. Kdyby však zůstatky s příchodem další platebních metod klesaly příliš a peníze chyběly, tak máme garanci od kraje, že je doplatí,“ vysvětlil Hruboň. O peníze by tak nepřišli cestující, ale kraj. „Všechny zůstatky se převedly na náš transparentní účet. Lidé o peníze nepřišli, normálně je používají dále. Chybí ale v účetnictví,“ zdůraznil Hruboň ze společnosti KORID.