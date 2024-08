„Jestli je výjezd hasičů nutný, může v případě nejistoty ohlašovatel při oznámení konzultovat s operátorem tísňové linky,“ připomněla Benešová.

Před zavoláním je podle ní třeba zvážit, zda se jedná o akutní případ. „Pokud nejde o veřejné prostranství či o ohrožení zdraví a životů lidí, je třeba obrátit se na specializovanou firmu,“ vysvětlila.

Podle dokeského velitele Pavinského jsou výjezdy především kvůli vosám nebo sršňům, ale i on se snaží zbytečných zásahů vyvarovat. Pokud lidé zavolají přímo jemu, tak se na místo, pokud je to možné, jede nejprve podívat sám a vyhodnotí situaci.

„Standardně hasiče na tyto věci neposíláme. Pouze pokud vzniká ohrožení, lidé jsou alergičtí, dostali už žihadla nebo je to na takovém místě, že se to nedá jinak řešit,“ řekl Pavinský.

Pokud je to možné, hnízdo hasiči sklepou do pytle. Poté ho odvezou do lesa a tam vypustí. Toto se týká i vos. „Pokud to nejde, jedná se například o báň situovanou v mezipůdním prostoru a podobně, tak se použije sprej a následně se vysaje vysavačem a zlikviduje se,“ uvedl hasič.

V případě, že situace nevyžaduje výjezd jednotky, tak lidem poradí, aby si koupili sprej a hnízdo postříkali, nebo jim dá kontakt na specialistu. „Vše je o penězích. Deratizér musí přijet, napočítá si cestu a práci. V drogerii si koupíte dva spreje s dostřikem šesti metrů a efekt to má stejný. Jen se musí vychytat správný moment, například večer, když už nejsou tak aktivní,“ vysvětlil Pavinský. Preparát se v takovém případě použije opakovaně a hnízdo tak rovněž zničí.

V případech, kdy dojde k protržení báně, už ale sprej nestačí. „V Lesní ulici otevřela paní zahradní chatku. Zatímco byla na dovolené, utvořilo se na dveřích hnízdo, a jak se otevřely, tak se roztrhlo a vosy byly samozřejmě hodně aktivní. V ochranném oděvu jsme báň seškrábli do pytle a postříkali sprejem,“ popsal událost.

Podle plukovníka Radka Hona z hasičského sboru Libereckého kraje se počet zásahů na likvidaci obtížného hmyzu oproti minulému roku zvýšil. „Nárůst je více než trojnásobný,“ uvedl. V červnu vyjížděli profesionálové v Libereckém kraji k 25 případům, zatímco loni to byly pouze čtyři případy. Od 1. do 24. července zaznamenali hasiči 53 výjezdů, v minulém roce to bylo 18.

Jak uvedla Michaela Raichartová Muttlová z firmy DDD Raichart, nárůst případů je způsoben mírnou zimou a celkovým oteplováním střední Evropy. „Případů je víc než vloni. Když má někdo alergii, tak samozřejmě neváhá a volá. Ostatní se většinou nejprve snaží hnízdo zlikvidovat sami. Někdy to je v jejich silách, někdy ne,“ podotkla.

Vysvětlila také, že často spolupracují s pojišťovnami. „V současnosti je spousta lidí pojištěných. Výjezdů je několik za den,“ doplnila.

Cena se pohybuje podle náročnosti zásahu a materiálu. „Někdy je to na různých půdičkách, jindy zase hodně vysoko. Takže je nutné zajistit plošinu. Někdy jsou v zemi. Teď jsou hnízda úplně všude. Rámcově se do 1500 korun vejdeme,“ vyčíslila.

Také specialistovi Jiřímu Tomaščíkovi z Delib se zdá, že bodavého hmyzu je letos víc než vloni. Navíc přišel čas, kdy situace bude kulminovat. Týdně má i kolem 20 výjezdů. „Lidé víc vnímají aktivitu hmyzu. Samo hnízdo je tam třeba i několik měsíců, ale oni ho zpozorují až teď. Je větší a okolo létá víc hmyzu. Když poletuje sama královna, tak jednu sršeň nevnímáte, všimnete si jich, když jich je víc,“ upřesnil. Vysvětlil, že nyní se líhnou.

