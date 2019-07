„Pátrali jsme i v tak odlehlých oblastech, jako je třeba Andělka u polských hranic, objeli jsme asi pět domů, ale ani ty, u kterých by byla zapotřebí kompletní rekonstrukce, nebyly levnější,“ popisuje. Čím blíže k horám, tím se ceny zvedají. „Třeba za domek v Bílém Potoce s potokem přes zahradu chtěli majitelé přes šest milionů,“ líčí Petr.

Podle realitních kanceláří stouply ceny chat a chalup v Libereckém kraji meziročně zhruba o čtvrtinu, zatímco ve zbytku republiky je to v průměru 15 %. „Důvodem je především celá řada 'prémiových' lokalit s dobrou dostupností do hlavního města, horský reliéf kraje a velmi čisté a vyhledávané vodní plochy,“ říká ředitel Bezrealitky.cz Hendryk Meyer.

Právě horské chalupy u čistých vodních zdrojů jsou v kurzu a lidé jsou ochotni si za ně připlatit. „V těch nejexponovanějších lokalitách tak za posledních pět let stouply ceny referenčních objektů až na dvojnásobek a chalupa za několik milionů není výjimkou,“ dodává Meyer. Vzhledem k velkému zájmu o rekreační objekty se jich podle něj stále více prodává bez pomoci realitních kanceláří. Důvod je prozaický. Vysoké provize, které se pohybují v desítkách tisíc korun.

Liberecký kraj má ještě další specifikum. Vzhledem ke stoupající poptávce po rekreačním bydlení se zájemci nevyhýbají ani objektům vyžadujícím nákladnější rekonstrukci. „Chalupu tak stále více lidí kupuje s vidinou, že jim turistický ruch vrátí peníze vložené například do kompletní rekonstrukce,“ přibližuje Hendryk Meyer.

Mnoho z nich se nachází právě v blízkosti hranic. Jejich majitelé teď pochopili, že je ideální doba na to utržit za ně slušné peníze, aniž by museli investovat do jejich vylepšení. „Celá řada z nich je pak překvapená, kolik jsou lidé ochotni jim za objekt nabídnout,“ doplňuje šéf Bezrealitky.cz. Zájem mají velmi často i Němci, které váže k dané lokalitě minulost jejich rodiny, nebo Poláci, kteří se zajímají hlavně o Krkonoše.

RŮZNORODÝ REGION

Kromě dobré dostupnosti od hlavního města tkví zájem o nemovitosti v kraji především v jeho různorodosti. „Například Kokořínsko a Máchův kraj patří k lokalitám, kde jsou vyhledávána především selská stavení, umožňující přestavbu na objekty s celoročním využitím a možností pronájmu. Frýdlantský výběžek přitahuje milovníky cyklistiky díky singltreku,“ popisuje Meyer.

Mezi atraktivní lokality se v poslední době zařadily kromě Jizerek a Krkonoš, Českého ráje, Ještědu či Máchova jezera i málo zabydlené Lužické hory.