Na třetím z pěti stupňů hodnocení zůstává kvůli zvýšenému výskytu toxických sinic voda Máchova a Hamerského jezera na Českolipsku. Zdravotní obtíže po koupání tam hrozí u vnímavých jedinců, k nimž patří děti, těhotné ženy nebo alergici. Hygienici tam proto lidem doporučují, aby se vždy po koupání osprchovali.

Zelený smajlík, který značí mírně zhoršenou kvalitu vody, zůstává u rybníka Bažantník v Autocampu Sedmihorky v Českém ráji a také na Českolipsku u Černého rybníka v areálu Autokempu Nedamov u Dubé a Velkého zákupského rybníka v Zákupech. Mírně zhoršenou kvalitu vody naznačuje její snížená průhlednost, riziko zdravotních obtíží po koupání je tam podle hygieniků malé, přesto i na těchto přírodních koupalištích doporučují po koupání sprchu.

Liberecký kraj je na vodní plochy bohatý, podle ředitelky Krajské hygienické stanice v Liberci Jany Loosové letos sledují hygienici kvalitu vody na 50 plochách, z toho 15 je přírodních koupališť, 13 je betonových nádrží a zbytek jsou umělá koupaliště. Kvalitu vody a množení sinic podle Loosové ovlivňují vysoké teploty, ale například i přívalové deště. Informace o kvalitě vody najdou lidé na webu nebo na informačních tabulích přímo u sledovaných ploch.

Pokud se člověk chce vykoupat v rybníce, který hygienici nekontrolují, měl by si ho podle Loosové nejprve dobře obhlédnout, zda do něj neústí kanalizace nebo odpad z výroby. „Co se týče sinic nebo řas, na to existuje velice jednoduchý test. Stačí PET lahev, naplnit ji vodou a nechat 20 minut stát. Pokud máte sekané jehličí, takový prstýnek nahoře, tak to jsou sinice. Řasy bývají v celém profilu nebo mívají tendenci se usazovat na dno," dodala.

Mohlo by vás zajímat: Langoše vládnou plážovému menu u Máchova jezera, pod stovku se dostanete stěží