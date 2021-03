Podle hejtmana Martin Půty k rozhodnutí došlo po konzultaci vedení kraje s primářem libereckého ARO Dušanem Mormanem, který je zároveň krajským koordinátorem pro intenzivní péči. Půta zároveň nevyloučil, že pokud bude nárůst pacientů, kteří potřebují péči lékařů, narůstat, může kraj vyhlásit stav hromadného postižení v následujících dnech.

Morman Deníku řekl, že k vyhlášení stavu hromadného postižení dojde nejspíš v pondělí 8. března, kdy zasedá Krizový štáb Libereckého kraj. "Jde o rozhodnutí konkrétního člověka, který stav vyhlašuje. My jsme se dohodli, že zatím k tomu nepřistoupíme. Stane se tak nejspíš v pondělí," vysvětlil Morman.

Stav hromadného postižení osob se vyhlašuje v důsledku mimořádných událostí nebo krizových situací. Vychází ze Zákona o zdravotnické záchranné službě. Podle odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála není tento stav podle předpisů žádným mimořádným stavem, ale popisem situace a chování záchranářů například po hromadných nehodách. Pro nemocnice a pacienty a jejich práva nemá jeho vyhlášení žádný dopad, uvedl Dostál pro ČTK.

Pardubický kraj si Účinky stavu hromadného postižení osob vykládá tak, že zdravotníci se nemohou věnovat stejně každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetřování. Podobně si vykládá účinnost tohoto stavu i krajský náměstek pro zdravotnictví v Libereckém kraji Vladimír Richter. "Je to stav, který může platit jen v některých nemocnicích v kraji. Znamená to, že nemocnice mohou přesouvat pacienty jinam, samozřejmě nějakými komfortními způsoby," vysvětlil Richter Deníku.



Podle něj je zhoršení situace způsobené nárůstem počtu pacientů, kteří potřebují lékařskou péči. "V pondělí jsme měli 402 lidí v nemocnicích, dnes je to 428. 82 pacientů je na intenzivních lůžkách, 293 na akutních a 53 na následné péči," uvedl Richter. Dodal, že největším problémem stále zůstává nedostatek personálu ve zdravotnických zařízeních, chybí hlavně sestry. Kraj požádal začátkem týdne o výpomoc Armádu, jejíž příslušníci nesmí z rozhodnutí armádní hygieničky pomáhat na covidových odděleních, dokud nedostanou druhou dávku vakcíny.

Podle informací Ministerstva zdravotnictví je aktuálně v Libereckém kraji 19 volných lůžek na ARO a JIP odděleních, to je jen 12 procent z celkových 148 lůžek. Standardních lůžek s kyslíkem je volných 188 a páteřní nemocnice v kraji mají k dispozici 11 volných přenosných ventilátorů.