Představují se Jana a Jiří Novákovi. Jí je necelých 44 let, on před nedávnem oslavil 41. narozeniny. Pokud dosáhnou na průměrnou mzdu, na výplatnici během roku uvidí částku blížící se 40 tisícům korun hrubého měsíčně. Věkový průměr v Česku činí 42,6 roku. Ten přeskakují ve všech okresech Libereckého kraje ženy, na Semilsku je jejich věkový průměr dokonce 45 let.

Letos by se podle predikcí mělo v České republice narodit přes 110 tisíc dětí. Průměrný věk novopečených maminek se v Libereckém kraji pohybuje kolem 30 let. Nejmladší jsou na Českolipsku (29,8 roku) a nejstarší na Liberecku a Semilsku (30,9 roku). „Stačí se podívat na srovnatelný Zlínský kraj, kde jsou mladé maminky. Souvisí to s vírou i životním stylem. U nás v kraji chtějí mladí vystudovat, cestovat, budovat kariéru a pak teprve zakládat rodiny,“ uvedl turnovský politolog Jan Kubáček. Vysokoškolačka Markéta z Jablonce nad Nisou se z průměru vymyká, plánuje prvního potomka mezi 27 až 28 lety. „Nechci být moc stará máma, ale zároveň chci dostudovat magistra, a pak si ještě chvíli užívat nezávazného života,“ svěřila se Deníku.

To Zuzana z Turnova vyloženě po dítěti netoužila, biologické hodiny ji netikají. „Ráda bych to stihla do mých pětatřiceti. Pokud se to nepodaří, tak už to pak přenechám mladším. Necháváme tomu s partnerem volný průběh. Ani jeden z nás není už nejmladší. Všechno bude tak, jak má být,“ podotkla.

Ruku v ruce s mateřstvím jdou i uzavřená manželství. V roce 2022 by se mohl průměrný počet svateb v republice vyšplhat na 50 000. Nejčastěji se logicky budou brát Češi a Češky navzájem. Když si zvolí cizince, u obou pohlaví to budou na prvním místě snoubenci ze Slovenska. Poté se ale již preference budou, obdobně jako v minulých letech, lišit – ženy si budou volit spíše ženichy ze Západu, muži nevěsty z Východu. Prim v počtu svateb hraje okres Liberec, kde se jich v roce 2020 uskutečnilo 744. Na druhém místě skončila Česká Lípa s 453 uzavřenými sňatky. Nejméně „frčí“ svatby v Jablonci (397) a Semilech (312).

„Svazek pro mě není jenom papír. Je to pro mě stvrzení toho, že se máme s partnerem rádi a také určitý závazek. Být dobrou ženou, životním parťákem v dobrém i zlém. Tím, že mě partner požádal o ruku, mi dal najevo, že se mnou počítá. Proto mám chuť investovat do vztahu zase o něco víc, aby byl hezký a funkční ještě mnoho let,“ zdůraznila budoucí nevěsta Zuzana z Turnova s tím, že svatba pro ni představuje rituál upevňující vztah. Spolu s partnerem k ní došli po třech letech, měla by proběhnout ještě letos.

V městě pod Ještědem ale více než polovina uzavřených manželství skončí rozvodem. V zemi jde v pořadí o 10. okres s nejvíce rozvody za rok 2020. „Jinak člověk přistupuje k rozvodu ve výrazně menší obci než ve stotisícovém městě. Rozvod zde představuje snazší, méně bolestivé řešení a je zde i vysoká míra anonymity a větší možnosti seznamování,“ okomentoval statistická data politolog Jan Kubáček.

Rozdíly bychom našli v zajištění ve stáří. Průměrný starobní „sólo“ důchod překonal po valorizaci od ledna hranici 16 000 korun měsíčně. Přesto tuto hranici nepřekonají senioři ve třech okresech kraje. Na Liberecku se vyšplhal průměrný důchod na 15 950 korun, na Českolipsku činí 15 989 korun a nejméně to je na Semilsku (15 847 korun). Naopak v okrese Jablonec si důchodci přijdou průměrně na 16 026 korun měsíčně. Podle Kubáčka jde o kombinaci dvou věcí.

„Roli hraje vysoká míra hůře placených profesí, to má souvislost i s 90. lety minulého století a poklesem mzdy v bižuterním odvětví. A za druhé máme v kraji hodně lidí s živnostenským listem,“ osvětlil politolog.