Kdo však má hlouběji do kapsy, může se v Libereckém kraji k silnicím vydat. Ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička totiž Deníku sdělil, že žádné sankce za sběr a trhání ovoce na pozemcích, jež obhospodařují, nehrozí. Svá pravidla to ale má.

Zuzana Blahovcová ovoce u cesty zásadně netrhá. „My si raději kupujeme. Přímo u cesty určitě ne. Nepřipadá mi to jako chuťovka, když kolem jezdí auta,“ uvedla a její známý Vojtěch Valenta přitakal: „Nenapadlo by mě si ho jen tak utrhnout,“ řekl.

„Nebráníme občanům, aby si ovoce otrhali. Někteří se na nás přímo obrací a jiní to dělají bez výslovného souhlasu, ale nám to nevadí,“ uvedl. „Pokuty nedáváme a pokud se na nás někdo obrátí, tak mu to povolíme s tím, že musí na silnici dodržovat bezpečnost,“ upřesnil.

Vysvětlil, že někteří lidé chtějí svolení emailem nebo písemně. „V tom případě udělíme souhlas, ale s podmínkou, že jsou povinní dodržet již zmíněnou bezpečnost a neohrozit provoz. Je to lepší, než aby ovoce leželo u silnice,“ konstatoval Růžička. Ne všechny stromy, co jsou na pozemcích silnic ,jsou však kraje. „Jednoduše se to poznat nedá a je nutné se podívat do katastru,“ poradil.

Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Kamila Zahálková uvedla, že pokud je vlastníkem Česká republika, kde právo hospodařit s majetkem státu přísluší ŘSD, a současně se nacházejí na území Libereckého kraje, je nutné případné česání či sběr ovoce projednat s libereckou správou ŘSD a vyžádat si případné povolení k této činnosti.

„Česání či sběr ovoce bez povolení lze postihnout jako protiprávní jednání a může se jednat o přestupek. Druh sankce za přestupek, případně výši pokuty, by určil příslušný správní orgán podle skutkových okolností,“ řekla a i ona poradila, že náhled do katastru nemovitostí by měl stačit.

Další možností jak nalézt, kde se dá ovoce natrhat zdarma, jsou webové stránky na-ovoce.cz. Obsahují mapu, která ukazuje, kde je možné si ve veřejném prostoru volně načesat ovoce a natrhat byliny. Je otevřená a kdokoliv, kdo ví o takovém stromu či keři, jej může po registraci zadat. Očekává se zodpovědnost uživatelů a respektování pravidel uvedených na stránkách jako je například dodržování vlastnických práv nebo podělení se o své objevy s ostatními.

Růžička připustil, že probíhá poměrně velká diskuze, zda mají stromy u silnic vůbec co dělat. „Ještě jsem se sice nesetkal s tím, že by v našem kraji někdo jako náhradní výsadbu nařídil keře. Ale dlouhodobě se snažíme stromy, které jsou těsně vedle silnice, postupně kácet a rozhodně je tam nevysazujeme,“ uvedl.

Vysvětlil, že pokud se dělají nové výsadby, tak až za příkopem a v bezpečné vzdálenosti. „Máme v kraji spoustu starých alejí, které nadzvedávají asfalt. To už vůbec nepřipadá v úvahu. To je dnes naprosto nepřijatelné. Strom může být opravdu nebezpečný a proto musí být sázený v rozumné vzdálenosti od silnice,“ uvedl.

Častým problémem je zajistit místa, které tuto podmínku splňují. „Zemědělci a vlastníci sousedních pozemků často vůbec nechtějí ani slyšet o tom, že by na hraně jejich majetku měla být nějaká výsadba. Chtějí mít volné pole a volnou louku, aby se jim to dobře obsluhovalo,“ podotkl.

Při náhradních výsadbách je toto zásadní nesnáz, s níž bojují. „Někdy to dopadne tak, že se nic zasázet nedá a v tom případě nám například úřad nařídí a domluvíme se s obcí, že se náhradní zeleň za pokácené stromy umístí například vedle na polní cestě nebo tam, kde se to hodí městu či obci,“ vysvětlil ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje a dodal, že si tento úkon žádá mnoho administrativy.

K obrodě zeleně pomáhají dotace. „Náš kraj poměrně výrazně s pomocí dotačních programů obnovuje aleje napříč celou oblastí už mnoho let, ale je za tím spousta práce našich kolegů,“ řekl Růžička.

Vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Libereckého kraje Jitka Šádková potvrdila, že obce skutečně mohou určovat skladbu náhradní zeleně. „V okamžiku, kdy se bude kácet a bude se ukládat náhradní výsadba jako kompenzace kácení, rozhodují obecní úřady,“ řekla. Ty mají pravomoc určit konkrétní druhy. „Většinou to je podle stanoviště, nadmořské výšky nebo osvětlené strany. Záleží opravu na poloze pozemku,“ řekla.

Také Růžička vysvětlil, že ač se ovocným stromům nebrání, ne vždy je pokácený strom nahrazen stejným druhem. „Někdy to jsou například jeřáby nebo to, co nám nařídí,“ podotkl. Portfolio stromů možných pro výsadbu je rozsáhlé. „Kromě jehličnanů je skladba listnatých stromů poměrně široká. Ovocné stromy připadají v úvahu prakticky všechny. Mezi listnáči to bývají například javory, jeřáby, dneska už méně jasany, protože ty jsou napadány houbou,“ upřesnil Růžička.

Podle něj mají funkci především estetickou. „Někdo říká, že stromy vytváří stín na silnici, který je příjemný pro řidiče. Já si myslím, že tato funkce je spíše zbožné přání,“ usmál se.

Zahálková z Ředitelství silnic a dálnic ČR vyzdvihla ještě funkci stavebně technickou, kdy zeleň pomáhá například k zabezpečení a zpevnění svahů, zajišťuje ochranu proti větrné a vodní erozi nebo zvyšuje retenční schopnosti. Dále umožňuje například optické vedení řidiče, ochranu proti vyjetí vozidla ze silnice pomocí keřového porostu nebo chrání před oslněním protijedoucími vozidly. Výsadba zaštiťuje vozovku proti nárazovému bočnímu větru a je přirozeným sněhovým zátarasem. Snižuje hlučnost, zachycuje prachové částice a vylučuje tak potřebný kyslík.

Mohlo by vás zajímat: Kvalitní jídlo z automatu? Na Českolipsku to jde. Za projektem stojí cukrovkář