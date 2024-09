Znáte stromořadí, které by si podle vás zasloužilo ocenění Alej roku? Pokud ano, máte jedinečnou možnost mu k titulu pomoci. Stačí ho na webu alejroku.cz do ankety přihlásit. Liberecký kraj má zatím v nominacích jen jediného zástupce.

Arnika, český spolek zaměřený na ochranu životního prostředí, vyhlásil už čtrnáctý ročník ankety Alej roku. Své oblíbené stromořadí může nominovat do konce října každý, stačí k tomu jedna až tři fotky dané aleje, její GPS souřadnice a jedna věta nebo i delší příběh, který se k místu váže.

Cílem ankety Alej roku je povzbudit v lidech zájem o aleje, které patří ke zdravé a fungující krajině. Podle mluvčího Arniky Luboše Pavloviče anketa vyzdvihuje význam vzrostlých stromů, které jsou důležitou součástí naší krajiny. „Ty nejstarší zachované aleje vznikaly nejčastěji v době baroka. Vedou k významným šlechtickým sídlům a církevním objektům. Jsou součástí komponované krajiny a cenným historickým a kulturním dědictvím,“ dodal.

Jediným zástupce Libereckého kraje mezi dosud nominovanými místy je ovocná alej v Chuchelně na Semilsku, která vznikla díky vlastníkům přilehlých pozemků, kteří dali svůj souhlas s výsadbou.

Podle ochránců přírody si aleje naši pozornost zaslouží. Stromy u silnic pohlcují prach z automobilů, který se pak nedostává do blízkosti sídel. V létě stromořadí ochlazuje okolní prostředí a nedochází k rozpálení vozovky. Alej chrání cestovatele před slunečním žárem. Ocení to pěší, cyklisté i řidiči aut: stín brání oslnění sluncem a chrání povrch vozovky před přehřátím a následným vyjížděním kolejí do změklého povrchu nebo praskáním.

„Aleje přinášejí užitek jak lidem, tak také volně žijícím živočichům, kteří mohou sídlit a pohybovat se v zemědělské krajině. Linie stromů podél cest utvářejí harmonický charakter a typický ráz české, moravské a slezské krajiny,“ doplnil Luboš Pavlovič.

Odměnou za nominaci aleje není jen dobrý pocit, lidé mohou vyhrát hodnotné ceny pro sebe a jedna z nominovaných alejí získá ošetření kořenovou injektáží od společnosti Groown. „Hlavní cena je let balónem od Habalon nebo vstupenky do Safariparku Dvůr Králové nad Labem. Autoři nominací krajských vítězek získají poukázky do FotoŠkoda, dobroty od Perfectly Delicous vynikající zmrzlinu od Crème de la Crème nebo vstupenky do Botanické zahrady Teplice,“ uvedl Luboš Pavlovič.

V rámci ankety probíhá také fotosoutěž, ve které se hodnotí nejkrásnější fotografie alejí. Do té se zapojuje první fotografie, kterou zájemce nahraje. Patronky a patroni ankety pak vyberou tři nejlepší fotografie.

Alej nebo stromořadí nominujte do celorepublikové ankety Alej roku 2024 do 30. října 2024. Přihlásit ji můžete prostřednictvím nominačního formuláře na www.alejroku.cz/nominace.

